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Kastamonu’da 12. kat düşüşü: 49 yaşındaki kadın yaşamını kaybetti

Kastamonu'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 12. kattaki balkonundan düşen 49 yaşındaki Ayşe K. hayatını kaybetti; olay sonrası ekipler inceleme başlattı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 22:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kastamonu’da 12. kat düşüşü: 49 yaşındaki kadın yaşamını kaybetti

Kastamonu'da 12. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Kastamonu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Abide Sokak'ta gerçekleşen olayda, ailesiyle aynı adreste yaşayan 49 yaşındaki Ayşe K. balkondan düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahalede bulundu.

Olayın oluş şekli:

Edinilen bilgiye göre, olay 12'nci kattaki evin balkonunda meydana geldi. Düşüşün nedenine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor; yaşanan durum hakkında soruşturma başlatıldı.

Müdahale ve adli süreç:

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri bölgeye ulaştı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde beton zemine düşen kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Ayşe K.'nın cenazesi otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor; savcılık tarafından yürütülecek adli ve teknik incelemelerle düşüşün nedeninin belirlenmesi hedefleniyor.

KASTAMONU’DA SİGARA İÇTİĞİ ESNADA BALKONDAN DENGESİNİ KAYBEDEREK 12’İNCİ KATTAN DÜŞEN AYŞE KOÇAK...

KASTAMONU’DA SİGARA İÇTİĞİ ESNADA BALKONDAN DENGESİNİ KAYBEDEREK 12’İNCİ KATTAN DÜŞEN AYŞE KOÇAK HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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