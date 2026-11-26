çalıştayın kapsamı ve amaçları:

Kastamonu’da düzenlenen Sıfır Atık Çalıştayı, Sıfır Atık Vakfı tarafından Emine Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda yürütülen Türkiye geneli çalıştay dizisinin parçası olarak kentte gerçekleştirildi. Etkinliğe kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 260 temsilci katıldı. Çalıştay, 81 ilde hayata geçirilmesi planlanan "Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" programının bir parçası olup, Kastamonu ilinin bu serideki 25. durağı oldu.

Etkinlikte, israfın kaynağında önlenmesi, atıkların ayrıştırılması ve geri kazanımı, doğal kaynakların verimli kullanılması, su ve enerji tasarrufu ile iklim değişikliğiyle mücadele gibi konular öncelikli gündem maddesi olarak ele alındı. Çalıştaydan çıkan fikir ve önerilerin, il düzeyinde uygulanabilir hedeflere dönüştürülmesi hedefleniyor.

tematik masalarda hangi konular tartışıldı:

Çalıştay, 15 tematik masada yürütüldü. Masalar; iklim, afet ve doğa yönetimi, mevzuat, yönetişim, finansman, teşvik mekanizmaları, su yönetimi, tarım ve gıda, sanayi, enerji ve ulaşım, turizm, sağlık kurumları ve dijitalleşme gibi başlıkları kapsadı. Katılımcılar her başlıkta yerel öncelikleri ve uygulama alanlarını belirleyerek, somut çözüm önerileri sundu.

Bu oturumlarda ortaya çıkan değerlendirmeler, çalıştay raporuna dönüştürülecek; raporun ardından oluşturulacak İl Sıfır Atık Hedef Belgesi valilik koordinasyonunda uygulamaya konulacak. Belgenin uygulanması ise bir yıl içinde Sıfır Atık Koordinasyon Kurulu kapsamında takip edilecek.

yetkililerin değerlendirmeleri:

Kastamonu Vali Yardımcısı Soner Kırlı, çalıştayın hem yerel sorunların tespiti hem de iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasında önemine vurgu yaparak, "Burada ortaya konulacak fikirler, sorun tespitleri, çözüm önerileri ve iyi uygulamalar adeta bir kelebek etkisi oluşturarak tüm ülke çapında yaygınlaşacak" dedi.

Kastamonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Resul Deveci ise ilin zengin doğal mirasına dikkat çekti: "Kastamonu sahip olduğu orman varlığı, biyolojik çeşitliliği, su kaynakları, milli parkları ve doğal güzellikleriyle ülkemizin en önemli doğal miras alanlarından biridir. Bu zenginlikleri korumak yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin hakkını korumak anlamına gelmektedir."

Sıfır Atık Vakfı Proje Yöneticisi İhsan Kürt, çalıştayların iki aşamalı yürütüldüğünü ve Kastamonu oturumunun programın parçası olduğunu belirterek, tüm illerde aynı yöntemin uygulanmasının hedeflendiğini ifade etti. Kürt, masalarda çıkan çözüm önerilerinin raporlaştırılacağını ve valilik bünyesinde hedef belgelerine dönüşeceğini aktardı.

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük ise sıfır atık yaklaşımının sadece geri dönüşüm olmadığını, esas hedefin israfı kaynağında önlemek olduğunu vurguladı: "Asıl mesele israfı kaynağında önlemek. Sıfır atık yaklaşımı günlük hayatımızın hemen hemen her alanına dokunan bir kavramdır." Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Umut Uçaroğlu da çevre sorunlarının küresel boyutuna dikkat çekti.

çıktılar ve yerelden ulusal hedeflere katkı:

Çalıştaydan elde edilecek çıktılar, Kastamonu Sıfır Atık Çalıştayı Sonuç Konferansı'nda ilan edilecek İl Sıfır Atık Hedef Belgesi'nin temelini oluşturacak. Bu belge aracılığıyla yerel değerlendirmelerin, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedefleri kapsamındaki çevre ve iklim çalışmalarına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Çalıştay organizatörleri, yerelde tespit edilen sorunların ve önerilerin sistematik şekilde raporlanması ve uygulanmasıyla, hem Kastamonu’da hem de benzer coğrafyalarda sıfır atık ilkelerinin yaygınlaşmasını hedefliyor. Bu süreç, mevzuat, yönetişim ve paydaş işbirlikleri ekseninde sürdürülecek somut adımlarla desteklenecek.

KASTAMONU’DA "YERELDEN ULUSALA İSRAF, ATIK VE KAYNAK YÖNETİMİ" TEMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN SIFIR ATIK ÇALIŞTAYI’NDA 15 TEMATİK MASADA 260 KATILIMCI BİR ARAYA GELDİ.