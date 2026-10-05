Kastamonu'da afet hazırlığına 38 yeni destek AFAD gönüllüsü katıldı

Kastamonu'da destek AFAD gönüllüleri kimliklerini aldı

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından saha eğitimlerini tamamlayan 38 gönüllü, destek AFAD gönüllüsü kimliğine hak kazandı. Kimlikleri, Şerife Bacı Öğretmenevi Doğa Kültür Köyü'nde düzenlenen programla gönüllülere takdim edildi.

eğitimlerin içeriği ve amaçları:

Eğitimler, afet öncesi, sırası ve sonrasında yürütülecek çalışmalara yönelik teorik ve uygulamalı oturumları kapsadı. Katılımcılara yangın farkındalığı, ilk yardım farkındalığı, çadır kurma, psikososyal destek ve insani yardım alanlarında saha eğitimi verildi. Bu uygulamalı eğitimlerin amacı, gönüllülerin afet anında ihtiyaç duyulabilecek temel bilgi ve becerileri kazanmasını sağlamaktır.

sistem ve yerel etki:

AFAD Gönüllülük Sistemi kapsamında Kastamonu'da şu anda 499 destek AFAD gönüllüsü bulunuyor; 2026 yılı içinde çevrimiçi ve saha eğitimlerini tamamlayan 38 kişi daha sisteme dahil edildi. Bu gönüllüler, afet ve acil durumlarda profesyonel ekiplerin çalışmalarını destekleyerek toplumun afetlere hazırlık ve dayanıklılık kapasitesine katkı sunacak.

Kastamonu'da AFAD gönüllülüğünün yaygınlaştırılması ve vatandaşların afetlere hazırlık çalışmalarına daha etkin katılım sağlaması amacıyla gönüllülük faaliyetleri ve eğitim çalışmalarının devam etmesi planlanıyor.

KASTAMONU İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SAHA EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN 38 GÖNÜLLÜ, DESTEK AFAD GÖNÜLLÜSÜ KİMLİĞİ ALMAYA HAK KAZANDI.