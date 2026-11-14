Kastamonu'da altyapı çalışması doğalgaz hattına zarar verdi: üç mahallede geçici kesinti

Olayın gelişimi:

Kastamonu'da Hisarardı Mahallesi Şeyh Şabanı Veli Caddesi'nde, belediye ekiplerinin Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında yürüttüğü altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu zarar gördü. İhbarın ardından bölgeye polis ve KARGAZ ekipleri yönlendirildi.

Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan güvenlik güçleri, caddeyi araç trafiğine kapatarak çevrede güvenlik önlemleri aldı ve kaza bölgesinde gerekli emniyet hattını oluşturdu.

Müdahale ve onarım çalışmaları:

KARGAZ ekipleri hasarlı hatta hızlı müdahale ederek doğalgaz akışını kesti ve onarım çalışmasını başlattı. Yetkililer, arızanın giderilmesi ve güvenliğin sağlanmasının ardından gaz arzının kademeli olarak yeniden verileceğini bildirdi.

Arıza nedeniyle Hisarardı, Saraçlar ve Yavuz Selim mahallelerine gaz verilemedi; onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaklaşık 4 saat içinde mahallelere yeniden doğalgaz verilmesinin beklendiği belirtildi.

Etkiler ve alınan güvenlik önlemleri:

Kesinti süresince bölgedeki ulaşım ve günlük yaşam olumsuz etkilendi; yetkililer vatandaşları güvenlik uyarılarına uymaya çağırdı. Polis ve KARGAZ ekipleri, onarım tamamlanana kadar bölgedeki denetimleri sürdürecek.

Yetkililer, benzer altyapı müdahalelerinde dikkatli çalışma ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı; olayla ilgili soruşturma ve değerlendirmeler devam ediyor.

KASTAMONU BELEDİYESİ EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ALTYAPI ÇALIŞMASI SIRASINDA DOĞALGAZ HATTININ GEÇTİĞİ BORUNUN PATLAMASI NEDENİYLE ÜÇ MAHALLEYE DOĞALGAZ VERİLEMİYOR.