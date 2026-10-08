Kastamonu'da ava kapalı alana 900 sülünle popülasyon güçlendirildi

uygulama ve amaç:

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, İstanbul Polonezköy Sülün Üretim İstasyonundan nakledilen 900 sülün ava kapalı sahaya salındı. Operasyon Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirildi ve salımın temel amacı bölgedeki azalan sülün popülasyonunu destekleyip artırmaktır.

yöre katılımı ve bilgilendirme:

Düzenlenen programa DKMP Müdürlüğü personeli ile birlikte yöre halkı katıldı; salımlar yerel toplulukların gözetiminde yapıldı. Ayrıca, kaçak avcılıkla mücadeleyi güçlendirmek ve koruma faaliyetlerini yaygınlaştırmak amacıyla Çatalzeytin Avcılar ve Atıcılar Derneği yönetim kurulu ve üyelerine bilgilendirme verildi. Yöre halkının desteğinin, uygulanan denetim ve koruma çalışmalarının etkinliğini artırması bekleniyor.

koruma stratejileri ve beklentiler:

Gerçekleştirilen salımla birlikte, alanın ava kapalı tutulması ve yerel işbirliği sayesinde sülün popülasyonunda uzun vadeli bir iyileşme hedefleniyor. Yetkililer, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülecek kontrol ve koruma faaliyetlerinin daha etkin şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Bu adımın, bölgedeki yaban hayatı dengesinin korunmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

KASTAMONU'DA POPÜLASYONU DESTEKLEMEK AMACIYLA AVA KAPALI BÖLGEDE DOĞAYA 900 SÜLÜN SALINDI.