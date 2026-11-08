Kastamonu'da beyaz örtü ulaşımı ve enerjiyi etkiledi

Kastamonu'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

Dün başlayan ve ara ara etkisini sürdüren kar yağışı Kastamonu genelinde günlük yaşamı etkiledi. Ulaşımda aksaklıklar görülürken bazı yerleşim birimlerinde elektrik ve doğal gaz kesintileri yaşandı. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yerel halk beyaz örtüyle karşılaştı.

Etkili olduğu alanlar:

Yüksek rakımlı kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti. Özellikle Azdavay ilçesinde kar yağışı sonrası elektrik ve doğal gaz kesintisi meydana geldi. İlçe merkezi kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı ve görünürlük yer yer azaldı.

Ulaşımda aksamalar ve yol kapanması:

Kar yağışına bağlı olumsuzlukların yanı sıra, Şenpazar-Ağlı kara yolunda bir ağacın yola devrilmesi sonucu vatandaşlar yoldan geçiş yapamadı. Bölgedeki bazı ulaşım koridorlarında aksamalar yaşanırken, kara yollarında ilerleyen araç sürücüleri dikkatli olmaya devam ediyor.

Hava koşulları yer yer etkisini sürdürdüğünden, bölge genelinde karla mücadele ve yol güvenliği önlemlerinin gündemde kalmaya devam ettiği bildirildi.

Kastamonu'da kar hayatı olumsuz etkiledi