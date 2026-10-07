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Kastamonu'da domuz sürüsüne çarpan araçta 2 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, yola çıkan domuz sürüsüne çarpan otomobilde sürücü Hümmet K. ile bir kişi yaralandı; 9 domuz telef oldu.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 23:16

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 23:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kastamonu'da domuz sürüsüne çarpan araçta 2 kişi yaralandı

Kazanın yaşandığı yer ve araç bilgileri

Kazanın, Kastamonu'nun Hanönü ilçesi Küreçay köyü mevkiinde meydana geldiği bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Hümmet K. idaresindeki 37 AET 244 plakalı Volkswagen marka otomobil, yolan çıkan domuz sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan iki kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

kaza yeri ve yaralananlar:

Olay sonrası yaralılardan biri sürücü Hümmet K., diğeri ise araçta bulunan başka bir kişi olarak kayıtlara geçti. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

hayvanların durumu ve soruşturma:

Otomobilin çarptığı 9 domuz telef olurken, bölgedeki güvenlik birimleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer kazanın detaylarını ve olası nedenlerini tespit etmek için çalışma yürütüyor.

KASTAMONU’NUN HANÖNÜ İLÇESİNDE DOMUZ SÜRÜSÜNE ÇARPAN OTOMOBİLDE İKİ KİŞİ YARALANIRKEN, 9 DOMUZ DA...

KASTAMONU’NUN HANÖNÜ İLÇESİNDE DOMUZ SÜRÜSÜNE ÇARPAN OTOMOBİLDE İKİ KİŞİ YARALANIRKEN, 9 DOMUZ DA TELEF OLDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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