Kastamonu’da dünya şampiyonu yiğit şişman coşkuyla karşılandı

Kastamonu'da coşkulu karşılama:

İtalya’da düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası’nda finalde İsrailli rakibini mağlup ederek dünya şampiyonu olan Yiğit Şişman, memleketi Kastamonu’ya altın madalya ve kupa ile döndü. Kastamonu Havalimanı’nda toplanan ailesi, yakınları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş genç şampiyonu çiçekler ve Türk bayraklarıyla karşıladı. Şişman alkışlar eşliğinde omuzlara alınırken, aile fertleri duygusal anlar yaşadı.

Müsabaka süreci ve sonuçlar:

Şampiyonada Yiğit Şişman sırasıyla Çinli, Slovenyalı ve Özbekistanlı rakiplerini 3-0’lık skorlarla mağlup ederek finale yükseldi. Finalde ise İsrailli rakibini yine 3-0 yenerek turnuvanın zirvesine çıktı ve ülkeye altın madalya kazandırdı. Kariyerinde daha önce elde ettiği 8 Türkiye şampiyonluğu, 1 Avrupa ikinciliği ve 2025 yılında Muay Thai branşında aldığı dünya üçüncülüğü gibi başarıları bulunan Şişman, bu zaferle serisine bir yenisini ekledi.

antrenör ve ailenin sözleri:

Antrenörü Bekir Bakari Shukakidze, sporcusunun finaldeki galibiyetinin Türkiye genelinde sevinç yarattığını belirterek, "Şampiyona çok iyi geçti. Çok gururlu, çok mutluyuz. Sporcum gerekeni fazlasıyla yaptı... Hem dünya şampiyonluğunun heyecanı hem finaldeki rakibimizin İsrailli olmasından dolayı üzerimizde bayağı bir yük vardı. Şampiyonumuz çok şükür onu da 3-0 mağlup etti ve dünya şampiyonu oldu" dedi.

Yiğit Şişman ise duygularını, "Son adım kalmıştı. Allah’a şükür başardım. İsrailli rakibimi 3-0 yenerek şampiyon oldum. Çok mutlu, çok gururluyum. Destekleyen herkese teşekkür ederim" sözleriyle anlattı. Genç sporcunun annesi Seyhan ve babası İmdat Şişman da oğullarıyla gurur duyduklarını belirterek destek verenlere teşekkür etti.

Kastamonu’daki karşılama töreni, bölge halkının ve spor camiasının genç sporcuya sahip çıkışını gösterirken, Şişman’ın uluslararası arenadaki başarısı toplumda geniş bir sevinç dalgası oluşturdu.

İtalya'da düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda finalde İsrailli rakibini mağlup ederek dünya şampiyonu olan Milli Sporcu Yiğit Şişman, memleketi Kastamonu'da coşkuyla karşılandı.