Dolar 48,9704 +0,04%
Euro 55,7439 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.803,44 +0,54%
EUR/USD 1,1388 +0,07%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Kastamonu’da dünya şampiyonu yiğit şişman coşkuyla karşılandı

İtalya'daki Kick Boks Dünya Şampiyonası finalinde İsrailli rakibini 3-0 yenip dünya şampiyonu olan Yiğit Şişman, Kastamonu'da coşkuyla karşılandı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 23:07

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kastamonu’da dünya şampiyonu yiğit şişman coşkuyla karşılandı

Kastamonu'da coşkulu karşılama:

İtalya’da düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası’nda finalde İsrailli rakibini mağlup ederek dünya şampiyonu olan Yiğit Şişman, memleketi Kastamonu’ya altın madalya ve kupa ile döndü. Kastamonu Havalimanı’nda toplanan ailesi, yakınları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş genç şampiyonu çiçekler ve Türk bayraklarıyla karşıladı. Şişman alkışlar eşliğinde omuzlara alınırken, aile fertleri duygusal anlar yaşadı.

Müsabaka süreci ve sonuçlar:

Şampiyonada Yiğit Şişman sırasıyla Çinli, Slovenyalı ve Özbekistanlı rakiplerini 3-0’lık skorlarla mağlup ederek finale yükseldi. Finalde ise İsrailli rakibini yine 3-0 yenerek turnuvanın zirvesine çıktı ve ülkeye altın madalya kazandırdı. Kariyerinde daha önce elde ettiği 8 Türkiye şampiyonluğu, 1 Avrupa ikinciliği ve 2025 yılında Muay Thai branşında aldığı dünya üçüncülüğü gibi başarıları bulunan Şişman, bu zaferle serisine bir yenisini ekledi.

antrenör ve ailenin sözleri:

Antrenörü Bekir Bakari Shukakidze, sporcusunun finaldeki galibiyetinin Türkiye genelinde sevinç yarattığını belirterek, "Şampiyona çok iyi geçti. Çok gururlu, çok mutluyuz. Sporcum gerekeni fazlasıyla yaptı... Hem dünya şampiyonluğunun heyecanı hem finaldeki rakibimizin İsrailli olmasından dolayı üzerimizde bayağı bir yük vardı. Şampiyonumuz çok şükür onu da 3-0 mağlup etti ve dünya şampiyonu oldu" dedi.

Yiğit Şişman ise duygularını, "Son adım kalmıştı. Allah’a şükür başardım. İsrailli rakibimi 3-0 yenerek şampiyon oldum. Çok mutlu, çok gururluyum. Destekleyen herkese teşekkür ederim" sözleriyle anlattı. Genç sporcunun annesi Seyhan ve babası İmdat Şişman da oğullarıyla gurur duyduklarını belirterek destek verenlere teşekkür etti.

Kastamonu’daki karşılama töreni, bölge halkının ve spor camiasının genç sporcuya sahip çıkışını gösterirken, Şişman’ın uluslararası arenadaki başarısı toplumda geniş bir sevinç dalgası oluşturdu.

İtalya&#039;da düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası&#039;nda finalde İsrailli rakibini mağlup ederek dünya...

İtalya'da düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda finalde İsrailli rakibini mağlup ederek dünya şampiyonu olan Milli Sporcu Yiğit Şişman, memleketi Kastamonu'da coşkuyla karşılandı.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sezona mağlubiyetle başlanan Beşiktaş, Efes'e 95-81 yenildi
images

Malatya Yeşilyurt Spor'dan farklı galibiyet: Adanaspor'u 8-0 mağlup etti
images

Bahçeşehir Koleji sezona galibiyetle başladı, Fenerbahçe deplasmanda 98-83 mağlu...
images

Eskişehirspor evinde farklı kazandı: 7-1'lik net galibiyet

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akıntıyı yenip kıyıya ulaşan yaban domuzu Mercan Vadisi'nde görüntülendi

Emniyetten 'polis iş bırakıyor' iddialarına net yanıt

Akşam sağanağı Kanarya Mahallesi'nde yolları suyla kapladı

Taksim'de aniden bastıran sağanak alt geçitleri ve durakları hedef aldı

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi