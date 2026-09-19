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Kastamonu'da gaziler günü anma ve fedakârlık vurgusuyla geçirildi

Kastamonu'da 19 Eylül Gaziler Günü, anıta çelenk sunumu, Halk Eğitimi Merkezi'ndeki program, şiirler, video gösterimi ve müze ziyaretiyle anıldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:07

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 14:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kastamonu'da gaziler günü anma ve fedakârlık vurgusuyla geçirildi

Tören ve program akışı:

Kastamonu'da 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle anıldı. Gün, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı ve daha sonra Halk Eğitim Merkezindeki programa geçildi. Öğrencilerin okuduğu şiirler ve gazilerin fedakârlığını anlatan video gösterimi, törenin duygusal atmosferini güçlendirdi.

başkanın vurguları:

Programda söz alan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Hüseyin Mahmutoğlu, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlıktan ödün vermediğini belirtti. Mahmutoğlu, vatanın yalnızca bir toprak parçası olmadığını, vatan uğruna can verilmesinin ve bayrağın kutsal bir emanet olduğunun altını çizdi. Başkanın sözleri arasında, şehitlerin ebediyete yürüdüğü, gazilerin ise mücadele izlerini bedenlerinde ve yüreklerinde taşıyarak aramızda kaldıkları ifade edildi. Mahmutoğlu, "Bugün bir gazimizin bedenindeki her yara izi, aslında bu milletin tarihinden kopup gelen bir sayfadır" diyerek gazilerin temsil ettiği fedakârlığa dikkat çekti.

müze ziyareti ve dini ritüeller:

Anma programı kapsamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanlığı yöneticileri ve katılımcılar Şehit Müzesini ziyaret etti. Öğle namazı öncesinde Nasrullah Kadı Camiinde Kur'an-ı Kerim tilaveti icra edildi ve şehitler ile ebediyete irtihal eden gaziler için dua edildi. Tören, hem resmi ritüeller hem de toplumsal hafızayı canlı tutan etkinliklerle tamamlandı.

KASTAMONU CUMHURİYET MEYDANI ATATÜRK VE ŞEHİT ŞERİFE BACI ANITI’NDA ÇELENK SUNMA TÖRENİ...

KASTAMONU CUMHURİYET MEYDANI ATATÜRK VE ŞEHİT ŞERİFE BACI ANITI’NDA ÇELENK SUNMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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