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Kastamonu'da gece başlayan kar yüksek yerleri beyaza çevirdi

Dün gece başlayan kar yağışı Kastamonu’da devam ediyor; Tosya’nın yüksek rakımlı köyleri beyaza büründü, yağışın gece aralıklı süreceği belirtildi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 00:01

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 00:59

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EDİTÖR: Aslı Han

Kastamonu'da gece başlayan kar yüksek yerleri beyaza çevirdi

Kastamonu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kastamonu'da dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor. Yağan kar, özellikle yüksek irtifalı alanlarda yer yer örtü oluşturdu.

etkinin görüldüğü alanlar:

Gözlemler, Tosya ilçesi başta olmak üzere yüksek kotlu köylerde kar örtüsünün oluştuğunu gösteriyor. Bölgedeki köyler, yağan karla beyaza büründü ve yerel görünümler kış mevsimini anımsatıyor.

yağışın seyri:

Yetkililerce bildirilenlere göre kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Gece boyunca etkisini sürdürebilecek yağışın yer yer yüksek rakımlı parçalarda daha belirgin olması öngörülüyor.

Kastamonu genelinde karın etkisini koruması beklenirken, yüksek kesimlerdeki örtü dikkat çekiyor ve kentteki gözlemler bu gelişmenin süregeldiğini gösteriyor.

KASTAMONU&#039;DA DÜN GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI YÜKSEK RAKIMLI BÖLGELERDE DEVAM...

KASTAMONU'DA DÜN GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI YÜKSEK RAKIMLI BÖLGELERDE DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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