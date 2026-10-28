Kastamonu'da iş yerine ateş açılmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da bir iş yerine ateş açılması olayına ilişkin yürütülen soruşturmada polis ekipleri bir şüpheli ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişiyi yakaladı.

operasyon ve yakalama:

Olayla ilgili çalışmalar, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü. Yapılan titiz çalışma sonucunda bir şüpheli kent içinde yakalanırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalanarak Kastamonu'ya getirildi.

ele geçirilen deliller ve adli süreç:

Aramalarda 1 adet tabanca, 1 çift eldiven ve 1 adet bere ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KASTAMONU'DA İŞ YERİ KURŞUNLAYAN 1 ŞÜPHELİ İLE OLAYLA BAĞLANTILI OLDUĞU TESPİT 2 KİŞİ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.