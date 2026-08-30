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Kastamonu'da jandarma komandoların uyumlu gösterisi beğeni topladı

Kastamonu'da 30 Ağustos töreninde jandarma komandoların uyumlu gösterisi büyük beğeni topladı; kutlamalar şiir, mehter ve geçitle sürdü.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kastamonu'da jandarma komandoların uyumlu gösterisi beğeni topladı

kutlama ve resmi tören:

30 Ağustos Zafer Bayramı, Kastamonu’da Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Garnizon Komutanı Piyada Albay Ahmet Erşen ve Belediye Başkanı Hasan Baltacı katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

kültürel etkinlikler ve gösteriler:

Kastamonu Atabeygazi Mehteran Derneği tarafından mehter gösterisi yapıldı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından halk oyunları sunuldu. Etkinlikler, alandaki izleyicilere bayram coşkusu yaşattı.

jandarma komando gösterisi:

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliği tarafından sahnelenen gösteri, komandoların uyum ve disiplinini öne çıkaran hareketlerle vatandaşlardan yoğun beğeni topladı. Seyirciler gösteriyi alkışlarla karşıladı ve ekiplerin performansı dikkat çekti.

kapanış ve geçit töreni:

Tören, düzenlenen geçit töreniyle sona erdi. Yetkililer ve katılımcılar bayramı kutlarken, gerçekleştirilen gösteriler ve etkinlikler günü anlamlı kıldı.

JANDARMA KOMANDO EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI GÖSTERİ BİRLİĞİ’NİN GÖSTERİLERİ BÜYÜK İLGİ...

JANDARMA KOMANDO EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI GÖSTERİ BİRLİĞİ’NİN GÖSTERİLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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