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Kastamonu'da KPSS ön lisans oturumu başladı: salonlarda heyecan

Kastamonu'da KPSS ön lisans oturumu saat 10.15'te başladı; adaylar 120 soruyu 130 dakikada cevaplayacak, aileleri sınav merkezleri önünde bekliyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kastamonu'da KPSS ön lisans oturumu başladı: salonlarda heyecan

Kastamonu'da KPSS ön lisans oturumu

Kastamonu'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ön lisans oturumu, saat 10.15'te başladı. Adaylar sınav salonlarında görevlilerin gözetiminde ter döküyor.

Katılımcılar sınavda toplam 120 soru yanıtlayacak; sınav süresi ise 130 dakika olarak belirlendi.

Sınav giriş ve denetim:

Sınav başlamadan önce merkezlerin önüne gelen adaylar, görevli personel tarafından arandı ve kimlik kontrollerinin ardından salona alındı. Görevliler, sınav kurallarının uygulanmasına titizlikle dikkat ediyor.

Ailelerin bekleyişi:

Sınav merkezleri önünde toplanan aileler heyecanlı bekleyişini sürdürdü; bazı adaylar son dakika notlarını gözden geçirirken yakınları destek verdi.

Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar, belirlenen süre doğrultusunda saat 12.25'te salonlardan çıkabilecek.

KASTAMONU&#039;DA KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI&#039;NIN ÖN LİSANS OTURUMU BAŞLADI.

KASTAMONU'DA KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI'NIN ÖN LİSANS OTURUMU BAŞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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