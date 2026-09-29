Dolar 48,9717 -0,03%
Euro 55,5658 -0,26%
Bist 12.290,58 -2,40%
Altın Gram 6.629,49 +1,01%
EUR/USD 1,1343 -0,26%
Brent Petrol 95,67 -2,21%
--°

Kastamonu'da Kuzeykent kavşağında zincirleme çarpışma: sürücü yaralandı

Kastamonu Kuzeykent'te Alparslan Türkeş Bulvarı girişinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada sürücü M.Y. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 21:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kastamonu'da Kuzeykent kavşağında zincirleme çarpışma: sürücü yaralandı

Kastamonu'da Kuzeykent kavşağında zincirleme çarpışma

Kastamonu Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Sunta Köprülü Kavşağı girişinde meydana gelen kazada bir kamyon ile iki otomobil çarpıştı. Olayda bir kişi yaralandı.

kaza yeri ve araç bilgiler:

Çarpışmaya, aynı istikamette seyir halinde bulunan 06 DTY 293 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil (sürücü M.Y.), 37 DC 234 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil (sürücü O.H.P.) ve 34 CNT 708 plakalı Volvo marka kamyon (sürücü O.B.) karıştı.

müdahale ve sağlık durumu:

Kazada sürücü M.Y. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince alınarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KASTAMONU’DA AYNI İSTİKAMETTE HAREKET EDEN BİR KAMYON VE İKİ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME...

KASTAMONU’DA AYNI İSTİKAMETTE HAREKET EDEN BİR KAMYON VE İKİ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA BİR KİŞİ YARALANDI. YARALANAN SÜRÜCÜ, HASTANEYE KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adıyaman'da kontrol kaybı kazayı getirdi: motosiklet sürücüsü yaralandı
images

Malatya'da eğlence merkezlerine yönelik kapsamlı denetim: 4 iş yeri mühürlendi
images

Acarkent'te 5 lüks villaya el kondu: piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar TL
images

Akseki kavşağında iki araç çarpıştı: 2'si Norveç vatandaşı 3 kişi hafif yaraland...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adıyaman'da kontrol kaybı kazayı getirdi: motosiklet sürücüsü yaralandı

Malatya'da eğlence merkezlerine yönelik kapsamlı denetim: 4 iş yeri mühürlendi

Jasikevičius: bahçeşehir yenilgisi sonrası takım beklenen reaksiyonu verdi

Acarkent'te 5 lüks villaya el kondu: piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar TL

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan