Operasyonun kapsamı:

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9-15 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucu toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

ele geçirilen maddeler ve araçlar:

Operasyonlarda ele geçirilenlere ilişkin resmi kayıtlarda, 149 gram kokain, 6 gram sentetik kannabinoid katkılı tütün ve 790 adet sentetik ecza hapı bulunduğu bildirildi. Ayrıca 2 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, iletişim ve delil niteliği taşıyan 8 adet cep telefonu ile 8 adet sim kartı ele geçirildi.

silah ve adli süreç:

Operasyon sırasında ruhsatsız silahlar da bulundu; kayıtlarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 36 adet tabanca fişeği ele geçirildiği yer aldı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, mahkeme sürecinde 5 kişi tutuklandı.

KASTAMONU'DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 9 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI.