Kastamonu'da yanan orman enerjiye dönüşüyor: dikime hazırlık sürüyor

Kastamonu'da yanan orman yeniden yeşerecek

31 Ağustos 2025'te Karabük Eflani sınırında başlayan yangının 1 Eylül'de Araç ilçesi Akgeçit köyüne sıçramasıyla rüzgârın etkisiyle Güzelce, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit, Şiringüney, Oycalı ve Karacalar köyleri etkilendi. Beş günlük müdahale sonucunda Kastamonu sınırları içindeki ormanlık alanda 2 bin 78 hektar ile ziraat arazisinde 658 hektar olmak üzere toplam 2 bin 736 hektarlık alan zarar gördü. Yangında ayrıca 1 ev, 1 samanlık ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.

Müdahale ekipleri ve yangının boyutu:

Söndürme çalışmaları geniş bir araç ve personel gücüyle yürütüldü: 17 helikopter, 1 tanker uçak, 26 ilk müdahale aracı, 30 arazöz, 21 su tankeri, 8 TOMA, 28 hizmet aracı, 11 dozer, 6 treyler, 1 greyder, 4 öncü araç, 2 kamyon, 1 yakıt tankeri, 5 ambulans, 1 kurtarma aracı, 1 haberleşme aracı, 60 pickup, 2 motopomp ve 594 personel ile müdahale edildi. Beş günlük yoğun çabanın ardından yangın söndürülebildi.

Temizlik çalışmaları ve ağaçların değerlendirilmesi:

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'nün başlattığı temizlik çalışmaları yaklaşık bir yıldır devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen işçiler sahada çadırlarda konaklayarak çalışıyor. Yangında zarar gören ağaçlar kesilip yol kenarlarında istifleniyor; kökleri iş makineleriyle topraktan çıkarılarak kırım işlemine tabi tutuluyor. Uygun olmayan odun ve ağaç kökleri fabrikalarda enerjiye dönüştürülürken, gerekli kriterleri taşıyanlar talaşa çevrilip sunta üretiminde değerlendiriliyor.

İş makinesi operatörü Muhammed Ali Sülek uygulamayı "geri dönüşüm" olarak tanımlıyor: "Sahadan daha önce kesilen ağaçların köklerini söküp stok alanına götürüyoruz. Stoktan makinemiz ile kırım yapıyoruz. Yaptığımız kırımdan ürettiğimiz talaş, buradan Kastamonu’daki fabrikalara gidiyor. Orada da hem üretim malzemesi hem de yakıt olarak kullanılıyor. Geri dönüşüm ile birlikte biyokütle enerjisi olarak bu talaşlar kullanılıyor. Genellikle sunta yapımı için de kullanılıyor. Biz, iki çeşit malzeme çıkartıyoruz. Birini yakıt olarak, diğerini de üretimlik olarak çıkartıyoruz. Üretimlik olan fabrikalarda sunta oluyor. Yakıt olan da biyokütle enerjiye dönüştürülüyor. Fabrikalarda yakılarak elde edilen enerjiden elektrik üretiliyor," dedi. Sülek, Adana'dan geldiklerini, yaklaşık 2,5-3 aydır burada çalıştıklarını ve çalışmanın önümüzdeki aylarda da sürebileceğini söyledi.

Kepçe operatörü Mustafa Sülek de süreci şu sözlerle anlattı: "Orman Bölge Müdürlüğü’nün atık ihalesine girdik. Burada ağaç köklerini ve çalıları söküyoruz, temizliyoruz, kırımını yapıyoruz, sonra da fabrikaya gönderiyoruz. Enerji santraline gidiyor. Enerjiye dönüşüyor."

Dikime hazırlık ve depolama:

Çalışmalarda şimdiye kadar sahadan 45 bin sterlik odun çıkarıldı, ayrıca 7 bin metreküpün üzerinde ağaç Orman Bölge Müdürlüğü depolarına kaldırıldı. Yangın sahasında belirlenen 7 dikili alandan 4'ünde temizlik tamamlandı; kalan 3 alanda ise çalışmalar devam ediyor. Bölge Müdürlüğü, temizlik çalışmalarını bu yıl içinde bitirip alanları dikime hazır hale getirmeyi hedefliyor.

Temizlik ve depolama işlemlerinin tamamlanmasının ardından yangından zarar gören alanlar, uygun ormancılık tekniklerine göre yeniden ağaçlandırılacak. Ancak bazı bölümler arazi yapısı ve hafif tahribat nedeniyle doğal rejenerasyona bırakılacak şekilde planlanıyor.

KASTAMONU’NUN ARAÇ İLÇESİNDE GEÇTİĞİMİZ YIL ÇIKAN VE 5 GÜN SÜREN ORMAN YANGININDA ZARAR GÖREN AĞAÇLAR TEMİZLENEREK ORMANLIK ALANDAN ÇIKARTILIYOR.