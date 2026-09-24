Kastamonu'nun kırsal turizm potansiyeli ve gelecek vizyonu

kongrenin açılışı ve amaçları:

Kastamonu Üniversitesi’nin 20. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 10. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi ile 15. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi 24-26 Eylül tarihlerinde başladı. Açılış programı Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Salonu’nda gerçekleştirildi. Üç gün sürecek etkinlikte, kırsal turizmün bölgesel kalkınmadaki rolü, sürdürülebilirlik hedefleri ve yerel değerlerin turizme kazandırılması öncelikli gündem maddeleri olarak belirlendi.

kapsam ve oturumlar:

Kongrede kırsal turizm ve kırsal kalkınmanın yanı sıra kırsal alanlarda istihdam, sürdürülebilirlik, yerel kültürel değerlerin ekonomik-değer yaratma potansiyeli ve kırsal bölgelerin geleceği gibi konular ele alınıyor. Programda ayrıca "Kırsal Turizmden Kırsal Kalkınmaya: Kastamonu’nun Potansiyeli ve Geleceği" başlıklı bir panel de yer alıyor. Kongre boyunca gerçekleştirilecek bilimsel oturumlarla kırsal alanların turizm yoluyla ekonomik ve sosyal açıdan güçlendirilmesi, yerel halkın turizme katılımının artırılması ve yeni istihdam imkânlarının oluşturulması hedefleniyor.

ulusal ve uluslararası katılım:

Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Serdar Ceylan tarafından verilen bilgiye göre kongrede 100'ün üzerinde katılımcı yer alıyor; sunulacak toplam 55 bildiriden 25'i çevrim içi, 30'u yüz yüze yapılacak. Bildiriler Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Özbekistan, Türkmenistan, Almanya, Türkistan, Pakistan ve Uganda gibi ülkelerden gelen bilim insanları tarafından sunuluyor. Ceylan, bilimsel sunumlar ve fikir alışverişlerinin kırsal turizmin geliştirilmesine ve kırsal alanlarda sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamayı amaçladığını vurguladı.

yerel perspektifler ve kurumsal katkılar:

Kongrenin koordinasyon ve bilimsel komite başkanı Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, Kastamonu'nun Türkiye turizminde, kültüründe ve tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti ve son 10-15 yılda kırsal turizme verilen desteğin alternatif geçim kaynakları yarattığını ifade etti. Özçatalbaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile kalkınma ajanslarının ve diğer kurumların bu alana ciddi imkânlar sunduğunu aktardı.

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı ise ilin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin önemine dikkat çekti. Kaymakcı, Üniversitenin ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisaslaştığını, Turizm, Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler ile Orman fakültelerinin birlikte beşeri ve ekonomik coğrafya, turizm ve katma değer üreten projeler geliştirdiğini söyledi.

Kastamonu Belediye Başkan Vekili Hasan Fehmi Taş da ilin kırsal turizm açısından güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

kalıcı hedefler ve jeopark girişimi:

Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, 2026 yılı vizyonu çerçevesinde UNESCO tescilli projelerin takibini sağladıklarını, yeni çalışmaları arasında Güney Karadeniz Jeopark Projesinin bulunduğunu aktardı. Kubalı, projenin Kastamonu'nun 11 ilçesini kapsadığını, UNESCO aday listesine girdiğini ve adaylığın onaylandığını belirterek Kastamonu'nun mağaralarından kanyonlarına, vadilerine ve ormanlarına kadar Dünya Jeopark Listesi'nde yer almasını hedeflediklerini ifade etti.

Kongre, bölgesel aktörler, akademisyenler ve uluslararası katılımcılar arasındaki bilgi paylaşımıyla kırsal turizmin sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü pekiştirmeyi ve Kastamonu özelinde somut proje alanları belirlemeyi amaçlıyor.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. SELAHATTİN KAYMAKCI İSE KASTAMONU’NUN TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL DEĞERLERİYLE ÖNEMLİ BİR COĞRAFYADA BULUNDUĞUNU SÖYLEDİ.