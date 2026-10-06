Kasten öldürme olayları iki katına çıktı: Ordu'da kişilere yönelik suçlarda artış

Vali Muammer Erol'ün sunumu ve genel tablo

Ordu Valiliği'nde düzenlenen İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı'nda 2026 yılının ilk 9 ayında emniyet ve jandarma birimlerinin yürüttüğü çalışmaların verileri paylaşıldı. Vali Muammer Erol başkanlığındaki toplantıda, 2025 ile 2026 yıllarının Eylül ayları karşılaştırılarak kentteki güvenlik ve asayiş durumuna ilişkin detaylar açıklandı.

Kişilere karşı işlenen suçlardaki değişimler:

Valilik verilerine göre, kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kategorisinde toplamda %3,7 artış gözlemlendi. En dikkat çekici yükseliş kasten öldürme olaylarında oldu; 2025 Eylül ayında 4 olan vaka sayısı 2026 Eylül'ünde 8'e çıktı. Buna ek olarak cinsel taciz olayları 67'den 81'e, cinsel saldırı olayları ise 50'den 55'e yükseldi.

Diğer değişimler arasında konut dokunulmazlığının ihlali olaylarında %8,4 azalma ve çocuğun cinsel istismarı olaylarında %23,6 azalma dikkat çekti. Öte yandan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma %7,8, huzur ve sükunu bozma %10,5, hakaret %7,2, kasten yaralama %1,5 ve tehdit %5,5 oranlarında artış görüldü.

Aydınlatma oranı kişilere karşı suçlarda 2025'te %99,9 iken 2026'da %99,7'ye geriledi.

Mal varlığına karşı suçlar ve aydınlatma oranundaki değişim:

Mal varlığına yönelik 9 önemli suç kategorisinde toplamda %9,8 artış kaydedildi. Oto hırsızlığı azalırken, otodan hırsızlık 9'dan 13'e, motosiklet hırsızlığı 8'den 11'e, evden hırsızlık 91'den 108'e ve iş yeri/kurumdan hırsızlık 70'ten 73'e yükseldi. Dolandırıcılık olaylarında %12,5 artış görüldü.

Bu kategoride aydınlatma oranı 2025'te %98,5 iken 2026'da %97,2'ye düştü.

Yakalamalar, ele geçirilen silahlar ve aranan şahıslar:

Toplam 6 bin 388 aranan şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Hapis cezasına göre aranan 1.920 şahıs yakalandı, ifade için aranan 4.468 şahıs hakkında işlem gerçekleştirildi. Asayiş çalışmaları kapsamında toplam 655 silah (253 tabanca, 213 av tüfeği, 188 kurusıkı tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek) ele geçirildi ve bu kapsamda 712 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele:

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 356 operasyon gerçekleştirildi; 692 şahıs hakkında işlem yapıldı, 43 şahıs tutuklandı, 88 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 4.221 paket sigara, 20.240 muhtelif kaçak emtia, 24 sahte para, 67 tabanca, 3.499 fişek, 1.228 litre alkollü içki, 1.549 kg tütün, 1.236 tarihi eser, 1.343.530 makaron ve çok sayıda belge, çek-senet ve kazı malzemesi yer aldı.

Uyuşturucu ve siber suç operasyonları:

Uyuşturucuya yönelik imal ve ticaret faaliyetlerine karşı 146 operasyon yapıldı; bu operasyonlarda 163 şahıs tutuklandı, 74 şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı. "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" kapsamında toplam 1.237 operasyon gerçekleştirildi, bu kapsamda 2 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında 13.987 gram esrar, 74 gram kokain, 4.465 gram metamfetamin, 4.108 gram bonzai, 1.615 gram skunk, 1.360 kök kenevir ve 13.460 adet sentetik ecza bulunuyor.

Siber suçlarla mücadelede suç unsuru tespit edilen 1.056 şahıs veya hesap hakkında işlem yapıldı. Bu kapsamda terörle iltisaklı 12 şahıs tespit edilirken, ödeme, yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik 19 operasyon yapıldı ve 30 şahıs tutuklandı. Çevrim içi çocuk istismarı ile ilgili 21 operasyonda 10 şahıs tutuklandı.

Trafik denetimleri ve kaza bilançosu:

Polis ve jandarma ekipleri tarafından 1.201.250 araç denetlendi, 138.133 araca işlem uygulandı. 6.020 ticari taksi denetlendi; 514 taksiye işlem yapıldı. 16.189 okul servisi denetlendi; 455 servise işlem uygulandı. Ayrıca çakar denetimlerinde 4.618 araç kontrol edildi ve 3 araca işlem yapıldı.

İl genelinde 5.486 trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 3.190 kişi yaralandı. 2026'da 166 patpat kazası rapor edildi; bu kazalarda 274 yaralı ve 10 can kaybı oldu. Toplam trafik can kaybı 9 ayda 28 kişi olarak bildirildi; ölenlerin 15'i kaza yerinde, 13'ü hastanede yaşamını yitirdi.

Vali Erol ayrıca göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ordu'da geçici koruma altında bulunan 680 Suriyeli göçmen bulunduğunu paylaştı. Paylaşılan veriler, kentte bazı suç türlerinde belirgin artışlar olduğunu, aydınlatma oranlarında ise sınırlı düşüşler bulunduğunu gösteriyor. Yetkililer denetimler ve operasyonları sürdüreceklerini belirtti.

VALİLİK TOPLANTI SALONUNDA İL GÜVENLİK, ASAYİŞ VE KOORDİNASYON TOPLANTISI DÜZENLENDİ. VALİ MUAMMER EROL BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN TOPLANTIDA, İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İLE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’NIN, İL GENELİNDE 2026 YILININ İLK 9 AYINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ASAYİŞ, NARKOTİK VE SİBER SUÇLAR, TERÖR, KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI BAŞTA OLMAK ÜZERE ASAYİŞ VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI NOKTASINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİLER PAYLAŞILDI.