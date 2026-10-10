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Katalanlar geliyor: Galatasaray Barcelona maçına taktik ve tempo çalışıyor

Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde ısınma, 8'e 2 pas ve çift kale ile Barcelona maçının hazırlıklarını sürdürdü.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 20:17

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Katalanlar geliyor: Galatasaray Barcelona maçına taktik ve tempo çalışıyor

Galatasaray hazırlıkları:

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekip Barcelona ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. Antrenmanı Teknik Direktör Okan Buruk yönetti; çalışma dinamik ısınmayla açıldı ve ekip iki grup halinde yürütülen 8'e 2 pas çalışmasıyla ritim kazandı.

Antrenmanın akışı:

Takım, topa sahip olma odaklı çalışmaların ardından tempo ve rekabeti artırmak için çift kale maç yaptı. 8'e 2 pas organizasyonu hem pas kalitesini hem de pres ve geçiş reaksiyonlarını ölçmeyi amaçladı; çift kale bölümünde oyuncular dayanıklılık ve oyun içi karar alma üzerinde çalıştı.

Hazırlık takvimi:

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını sürdürecek ve ekip yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla çalışmalarını devam ettirecek. Teknik heyet, kısa sürede maç temposuna adapte olma ve taktiksel düzen üzerinde duruyor.

GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ&#039;NDE İSPANYOL EKİBİ BARCELONA İLE EVİNDE OYNAYACAĞI MAÇIN...

GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İSPANYOL EKİBİ BARCELONA İLE EVİNDE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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