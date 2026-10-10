Katalanlar geliyor: Galatasaray Barcelona maçına taktik ve tempo çalışıyor

Galatasaray hazırlıkları:

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekip Barcelona ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. Antrenmanı Teknik Direktör Okan Buruk yönetti; çalışma dinamik ısınmayla açıldı ve ekip iki grup halinde yürütülen 8'e 2 pas çalışmasıyla ritim kazandı.

Antrenmanın akışı:

Takım, topa sahip olma odaklı çalışmaların ardından tempo ve rekabeti artırmak için çift kale maç yaptı. 8'e 2 pas organizasyonu hem pas kalitesini hem de pres ve geçiş reaksiyonlarını ölçmeyi amaçladı; çift kale bölümünde oyuncular dayanıklılık ve oyun içi karar alma üzerinde çalıştı.

Hazırlık takvimi:

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını sürdürecek ve ekip yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla çalışmalarını devam ettirecek. Teknik heyet, kısa sürede maç temposuna adapte olma ve taktiksel düzen üzerinde duruyor.

GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İSPANYOL EKİBİ BARCELONA İLE EVİNDE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.