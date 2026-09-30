Katalonya'yı vuran sağanak barcelona-el prat'ta 100'den fazla uçuşu iptal ettirdi

etkilenen ulaşım ve hava trafiği:

İspanya'nın doğu ve kuzeybatı kesimlerinde görülen şiddetli yağış ve fırtına, Katalonya başta olmak üzere birçok bölgede ulaşımda aksamalara yol açtı. Barcelona-El Prat Havalimanı'nda 100'den fazla uçuş iptal edilirken, bazı seferler yön değişikliği veya gecikme bildirdi.

Şehir içi ulaşım da etkilendi; metro istasyonlarının su basması nedeniyle bazı hatlar geçici olarak hizmet dışı kaldı ve yolcular alternatif ulaşım aramak zorunda kaldı. Yetkililer, taşımacılıkta devam eden aksamaların sefer planlarını etkilediğini belirtiyor.

yetkililerden uyarı:

Yerel yetkililer, 'Yağışlar Alt Penedes bölgesi ve komşu belediyelerde nehir ve derelerin su seviyelerinde ani yükselmelere neden olabilir. Derelere, vadilere veya alçak kesimlere yaklaşmayın ve bu alanlardan geçmeyin' uyarısında bulundu. Bu çağrı, sel riskinin yüksek olduğu alçak bölgeler için alınan acil önlemler kapsamında paylaşıldı.

meteorolojik durum ve beklenti:

Katalonya'nın resmi meteoroloji kurumu Meteocat, hortum riski ve saatte 90 kilometreyi aşan rüzgar endişesi nedeniyle sarı alarm yayınladı. Meteoroloji kurumları, fırtına ve aralıklı kuvvetli yağışların önümüzdeki günlerde bölgenin doğu kıyılarında da etkisini sürdürebileceğini bildiriyor.

Yetkililer ve meteoroloji merkezleri, vatandaşları ani sel, taşkın ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaya çağırırken, taşkın riski olan alanlardan uzak durulması ve resmi uyarıların takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Havalimanı ve belediye yetkilileri ise iptal ve ertelemeler konusunda yolcuları bilgilendirmeye devam ediyor.

İspanya'nın birçok bölgesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Barcelona-El Prat Havalimanı'nda 100'den fazla uçuş iptal edildi.