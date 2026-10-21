Katar'da askeri törenle karşılanan Yaşar Güler savunma gündemini görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, temaslarda bulunmak üzere geldiği Doha'da Katar Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen askeri törenle karşılandı.

karşılama töreni:

Tören, resmi protokol çerçevesinde yapıldı ve iki ülke arasında savunma ilişkilerinin önemine vurgu yapıldı. Karşılama sonrası Bakan Güler törenden ayrılarak planlanan görüşmelere geçti.

görüşme:

Güler ile Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani arasında gerçekleştirilen görüşmede, ikili savunma iş birliğinin sürdürülmesi ve karşılıklı koordinasyon konuları ele alındı. Görüşme, iki tarafın nazik ev sahipliği ve resmi çerçevede tamamlandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, DOHA'DA KATAR BAŞBAKAN YARDIMCISI VE SAVUNMA BAKANI ŞEYH SAUD BİN ABDULRAHMAN BİN HASSAN BİN ALİ AL THANİ İLE BİR ARAYA GELDİ.