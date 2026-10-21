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Katar'da askeri törenle karşılanan Yaşar Güler savunma gündemini görüştü

Yaşar Güler, Doha'da Katar Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılandı ve Şeyh Saud ile savunma alanındaki iş birliğini görüştü.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Caner Şahin

Katar'da askeri törenle karşılanan Yaşar Güler savunma gündemini görüştü

Katar'da askeri törenle karşılanan Yaşar Güler savunma gündemini görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, temaslarda bulunmak üzere geldiği Doha'da Katar Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen askeri törenle karşılandı.

karşılama töreni:

Tören, resmi protokol çerçevesinde yapıldı ve iki ülke arasında savunma ilişkilerinin önemine vurgu yapıldı. Karşılama sonrası Bakan Güler törenden ayrılarak planlanan görüşmelere geçti.

görüşme:

Güler ile Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani arasında gerçekleştirilen görüşmede, ikili savunma iş birliğinin sürdürülmesi ve karşılıklı koordinasyon konuları ele alındı. Görüşme, iki tarafın nazik ev sahipliği ve resmi çerçevede tamamlandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, DOHA&#039;DA KATAR BAŞBAKAN YARDIMCISI VE SAVUNMA BAKANI ŞEYH SAUD...

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, DOHA'DA KATAR BAŞBAKAN YARDIMCISI VE SAVUNMA BAKANI ŞEYH SAUD BİN ABDULRAHMAN BİN HASSAN BİN ALİ AL THANİ İLE BİR ARAYA GELDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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