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Katotlar yola saçıldı: Karabük-Bartın yolunda tır devrildi, iki kişi hayatını kaybetti

Karabük-Bartın kara yolunda frenlerinin şişmesi iddia edilen katot yüklü tır refüjde bariyerlere çarpıp devrildi; tır ve motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 17:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Katotlar yola saçıldı: Karabük-Bartın yolunda tır devrildi, iki kişi hayatını kaybetti

Kaza ve ilk belirlemeler:

Karabük-Bartın kara yolunun Kirkilli Mahallesi mevkiinde, Bartın istikametinden Safranbolu yönüne gitmekte olan katot yüklü tır kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Olayda tır sürücüsü ile motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kazanın seyri:

Edinilen bilgilere göre, tırın frenlerinin şişmesi sonucunda araç kontrolünü kaybettiği iddia edildi. Çarpışma anında tırın üzerindeki katotlar yola savruldu; savrulan parçaların bazıları Kirkilli Mahallesi'nde park halindeki bir araca ve bir eve isabet etti. Kontrolden çıkan tır yol boyunca ilerlemeye devam ederken önüne çıkan bir motosiklete çarptı ve sürücüyü sürükledi; ardından uyarı tabelasına çarparak ters dönüp devrildi.

Müdahale, ulaşım ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; ekiplerin olay yerindeki kurtarma ve inceleme çalışmaları sürüyor. Kaza nedeniyle Karabük-Bartın kara yolunun Bartın istikameti trafiğe kapatıldı ve ulaşım mahalle içerisindeki yoldan tek yönlü olarak sağlanıyor. Olayla ilgili resmî soruşturma başlatıldı.

Karabük-Bartın yolunda feci kaza: Tır devrildi, savrulan kato eve saplandı, kapının önündeki...

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Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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