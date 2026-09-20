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Katran köyünde seracılık denetimi: üreticilere sürdürülebilir yetiştiricilik eğitimi

Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Katran köyündeki seralarda verim artışı ve hastalık-zararlı yönetimi için denetim ve eğitim gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Katran köyünde seracılık denetimi: üreticilere sürdürülebilir yetiştiricilik eğitimi

Denetim ve eğitim çalışmasının kapsamı:

Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Katran köyünde örtü altı üretim yapan seralarda saha denetimleri ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirdi. Çalışmanın temel hedefi tarımsal üretimi artırmak, ürün kalitesini yükseltmek ve seracılığın yaygınlaştırılmasını desteklemek olarak açıklandı.

Teknik ekipler, seraların fiziksel durumu, sulama sistemleri, havalandırma düzenleri ve bitki besleme programları üzerinde incelemelerde bulundu. Denetimler sırasında sürdürülebilir ve düşük maliyetli uygulamalara öncelik verildi.

Saha incelemeleri ve tavsiyeler:

Seralarda görevli teknik personel, üreticilere hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri, doğru gübreleme teknikleri ve verimi artıracak üretim planlaması konularında ayrıntılı bilgiler sundu. Uygulanabilir pratik çözümler ile güncel yetiştiricilik teknikleri üreticilere aktarıldı.

Ayrıca entegre zararlı yönetimi, uygun ilaçlama zamanlaması ve seraların mikro iklim yönetimi gibi konularda örnek uygulamalar gösterildi. Bu yaklaşımlarla hem verimin hem de ürün güvenliğinin artması hedefleniyor.

Çiftçilerin sorunları ve kayıt çalışması:

Denetimler sırasında çiftçilerin üretim süreçlerinde karşılaştıkları sorunlar ve talepler tek tek dinlenerek kayıt altına alındı. Ekipler, kısa vadeli pratik öneriler sundu ve gereksinim duyulan teknik desteklerin planlanması için notlar aldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Cizre’de tarımsal potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak amacıyla saha denetimleri ve eğitim çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, çiftçilerin yanında olunacağı mesajını verdi.

Bu çalışmaların, Katran köyündeki örtü altı üretimin sürdürülebilirliğine ve bölge tarım ekonomisine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KATRAN KÖYÜNDE SERA DENETİMLERİ...

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KATRAN KÖYÜNDE SERA DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİREREK ÜRETİCİLERE VERİMLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YETİŞTİRİCİLİK KONUSUNDA BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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