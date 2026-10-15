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Kavak Akbelen'de merak uyandı: köy okuluna uzay atölyesi geldi

TÜBİTAK 4009 destekli Bilim Samsun Köyde Uzay Atölyeleri, Kavak Akbelen Ortaokulu'nda öğrencilere VR deneyimleri ve uygulamalı bilim atölyeleri sundu.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Kavak Akbelen'de merak uyandı: köy okuluna uzay atölyesi geldi

Samsun Büyükşehir Belediyesi köy okullarında bilim ve teknolojiyi erişilebilir kılıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki çocukların bilimle erken yaşta tanışmasını sağlamak için atölye çalışmalarını köy okullarına taşıyor. TÜBİTAK 4009 Köy Okulları’na Yönelik Destek Programı kapsamında hayata geçirilen Bilim Samsun Köyde Uzay Atölyeleri programı son olarak Kavak Akbelen Ortaokulu öğrencileriyle buluştu.

etkinliklerin içeriği:

Program çerçevesinde öğrenciler uzay temalı atölye çalışmalarına katıldı; bilim şovları, seminerler ve çeşitli deneylerle bilimin temel kavramları uygulamalı olarak gösterildi. Öğrenciler, VR gözlükler aracılığıyla farklı deneyimler yaşadı ve atölye çalışmalarında birebir uygulamalarla yeni bilgiler edindi. Bu faaliyetler, deney yapma ve keşfetme fırsatı sunarak teorik bilgiyi somut örneklerle pekiştirdi.

Atölyelerde uygulanan etkinlikler merakı tetiklemeye ve öğrenmeyi eğlenceli hâle getirmeye odaklandı. Çocuklar hem keyifli vakit geçirdi hem de uzay ve teknoloji konularında temel kavramları deneyimleyerek öğrendi.

eğitsel hedefler:

Programın amaçları arasında öğrencilerin araştırma ve sorgulama becerilerini güçlendirmek, bilimsel düşünme alışkanlığını teşvik etmek ve teknolojiye erişimi artırmak bulunuyor. Bu yönüyle etkinlikler, çocukların öğrenme motivasyonunu yükseltmeyi ve hayal gücünü geliştirmeyi hedefliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, köy okullarına götürülen atölye çalışmalarıyla geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Uygulamalı eğitim fırsatlarını yaygınlaştırmak ve kırsal bölgelerdeki eğitim eşitliğini desteklemek belediyenin öncelikleri arasında yer alıyor.

Bilimle erken buluşmanın öğrencilerin uzun vadeli öğrenme süreçlerine olumlu etkisi olduğu vurgulanırken, atölye programlarının benzer okullara da taşınarak daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN BİLİM VE TEKNOLOJİYLE BULUŞMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA BİLİM...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN BİLİM VE TEKNOLOJİYLE BULUŞMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA BİLİM ATÖLYELERİNİ KÖY OKULLARINA TAŞIMAYI SÜRDÜRÜYOR.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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