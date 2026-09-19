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Kavak Tekeli Sapağı'nda yolcu otobüsünde yangın; yolcular tahliye edildi

Kavak Tekeli Sapağı'nda Huzur Turizm'e ait 58 SH 045 plakalı otobüsün arka kısmında yangın çıktı; yolcular tahliye edildi, itfaiye yangını söndürdü.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:18

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kavak Tekeli Sapağı'nda yolcu otobüsünde yangın; yolcular tahliye edildi

Kavak Tekeli Sapağı'nda otobüsün arka kısmında yangın

Samsun-Ankara karayolu Kavak ilçesi Tekeli Sapağı mevkisinde seyir halindeki yolcu otobüsünün arka kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsün 58 SH 045 plakalı ve Huzur Turizm'e ait olduğu bildirildi.

tahliye ve müdahale:

Yangının fark edilmesi üzerine otobüsteki yolcular derhal tahliye edildi. Olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

olayla ilgili inceleme:

Yangının söndürülmesinin ardından yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

SAMSUN&#039;DA SEYİR HALİNDEKİ YOLCU OTOBÜSÜNÜN ARKA KISMINDA YANGIN ÇIKTI.

SAMSUN'DA SEYİR HALİNDEKİ YOLCU OTOBÜSÜNÜN ARKA KISMINDA YANGIN ÇIKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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