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Kavak ve Havza'da çocuklara sporla gelen eğitim desteği

1965 Samsunspor Derneği, "Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur" kampanyasıyla Kavak ve Havza'daki 100'den fazla öğrenciye çanta ve kırtasiye verdi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 15:29

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kavak ve Havza'da çocuklara sporla gelen eğitim desteği

kampanya detayları:

1965 Samsunspor Derneği tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur" kampanyası kapsamında, Kavak ve Havza ilçelerindeki kırsal mahalle okullarında eğitim gören 100'den fazla öğrenciye Samsunspor temalı çanta ve kırtasiye setleri hediye edildi.

ziyaret edilen okullar:

Kampanya kapsamında gönüllüler Kavak Mahmutbeyli İlkokulu, Kavak Akbelen Ortaokulu, Havza Çelikalan İlkokulu, Havza Erikbelen İlkokulu ve Havza Çayırözü İlkokulunu ziyaret etti. Öğrencilere çantaların yanı sıra defter, kalem, boya kitabı ve boya kalemi gibi kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

hedef ve gönüllü çalışma:

Dernek gönüllüleri, yıl sonuna kadar 300'den fazla öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. Kampanya bu yıl üçüncü kez hayata geçirildi ve kırsal mahalle okullarına yönelik sürdürülen bir çalışma olarak devam ediyor.

1965 SAMSUNSPOR DERNEĞİ TARAFINDAN BU YIL 3’ÜNCÜSÜ DÜZENLENEN “BU ŞEHRİN ÇOCUKLARI...

1965 SAMSUNSPOR DERNEĞİ TARAFINDAN BU YIL 3’ÜNCÜSÜ DÜZENLENEN “BU ŞEHRİN ÇOCUKLARI SAMSUNSPORLUDUR” KAMPANYASI KAPSAMINDA, KAVAK VE HAVZA İLÇELERİNDEKİ KIRSAL MAHALLE OKULLARINDA EĞİTİM GÖREN 100’DEN FAZLA ÖĞRENCİYE SAMSUNSPOR TEMALI ÇANTA VE KIRTASİYE SETLERİ HEDİYE EDİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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