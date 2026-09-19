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Kavak'ın sokaklarında Tertip mahalleyi birleştirdi

Samsun Kavak Kaymakamlığı'nda görevli Mecit Uzun'un kuzusu Tertip, doğduğundan beri sahibinin peşinde; parklarda çocukların ve vatandaşların sevgilisi oldu.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 15:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kavak'ın sokaklarında Tertip mahalleyi birleştirdi

Kavak'ın yeni simgesi:

Samsun Kavak Kaymakamlığı'nda görev yapan Mecit Uzun'un kuzusu Tertip, sevimli tavırları ve insanlarla kurduğu yakın ilişki sayesinde kısa sürede ilçe halkının dikkatini çekti. Doğduğu andan itibaren sahiplenilen kuzunun sokaklarda, parklarda ve günlük hayatta görünmesi Kavaklılar arasında sıcak karşılandı.

doğumdan itibaren bağ:

Mecit Uzun, Tertip'i doğar doğmaz annesinden aldığını ve kuzunun kendisini anne olarak benimsediğini aktarıyor. Uzun, "Hafta sonları nereye gidersem Tertip de benimle birlikte geliyor" diyerek kuzunun sahibinin peşinden ayrılmadığını vurguluyor. Bu yakınlık, Tertip'in mahalle yaşamına hızlı ve kalıcı biçimde entegre olmasını sağladı.

mahalle yaşamında etkisi:

Kavak sokaklarında Tertip'i görenler büyük ilgi gösteriyor; özellikle parklarda çocuklar kuzunun etrafında toplanıyor. Çocuklar Tertip'le oyunlar oynuyor, vatandaşlar ise sevdikleri anları fotoğraflıyor. Mecit Uzun, "Tertip artık Kavak'ın bir simgesi oldu. Kavaklıların gururu haline geldi" diyerek halkın ilgisinden memnuniyetini ifade ediyor.

Tertip'in Kavaklılar tarafından sahiplenildiğini söyleyen kurtça Kılıç, "Tertip bizim gururumuz. Onu gördüğümüz zaman seviyoruz, oynuyoruz. Kavaklılar onu çok sevdi" sözleriyle ilçenin duygusal bağını özetliyor. Artık Tertip, Kavak'ta yalnızca bir kuzu değil; vatandaşların yüzünü güldüren küçük bir dost olarak anılıyor.

TERTİP, KAVAKLILARIN GÖZBEBEĞİ OLDU

TERTİP, KAVAKLILARIN GÖZBEBEĞİ OLDU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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