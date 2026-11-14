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Kavaklıdere'de Atatürk kupası için salon hokeyi şöleni

14 Kasım 2026'da Kavaklıdere Spor Salonu'nda düzenlenecek Atatürk Kupası Salon Hokeyi Turnuvası'na Muğla'nın farklı ilçelerinden 8 takım katılacak.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kavaklıdere'de Atatürk kupası için salon hokeyi şöleni

Atatürk kupası kavaklıdere'de:

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Atatürk Kupası Salon Hokeyi Turnuvası, 14 Kasım 2026 tarihinde Kavaklıdere Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Turnuvaya Muğla'nın farklı ilçelerinden toplam 8 takım katılacak ve sporcular Atatürk Kupası'nı kazanmak için mücadele edecek.

turnuvanın amaçları:

Organizatörler, etkinlikle salon hokeyinin yaygınlaştırılmasını, gençlerin spora teşvik edilmesini ve sporcuların sportif gelişimine katkı sağlanmasını hedefliyor. Turnuva aynı zamanda katılımcılar arasında dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine odaklanıyor; maçlar, genç sporcuların deneyim kazanması için önemli bir fırsat sunacak.

ilçe tanıtımı ve katılım çağrısı:

Kavaklıdere Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen organizasyonun, ilçenin spor alanındaki görünürlüğünü artırması bekleniyor. Yerel yetkililer ve organizasyon komitesi sporseverleri maça davet ediyor; turnuva, hem seyirci hem de genç yetenekler için canlı bir spor ortamı oluşturacak.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğündeki bu etkinlik, bölgedeki salon hokeyi profilinin yükseltilmesi açısından önem taşıyor. İlçe ev sahipliğinin sağladığı olanaklarla düzenlenecek karşılaşmalar, katılımcılar ve izleyiciler için planlandığı şekilde 14 Kasım 2026'da başlayacak.

KAVAKLIDERE’DE ATATÜRK KUPASI HOKEY HEYECANI

KAVAKLIDERE’DE ATATÜRK KUPASI HOKEY HEYECANI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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