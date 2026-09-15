Kavaklıdere'de nitelikli okul öncesine dokuzuncu adım: Muğla Büyükşehir gündüz bakımevi açıldı

Açılış ve merkez hakkında:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla il genelinde gündüz bakımevi hizmetlerini yaygınlaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kavaklıdere'de hizmete giren Özel Emin Eller Kavaklıdere Gündüz Bakımevi ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin gündüz bakımevi sayısı dokuz oldu. Açılış törenine Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Kavaklıdere Kaymakamı Cihad Karakaya, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kapasite ve personel:

Resmi izinleri tamamlanan merkez için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden 20 Mayıs 2026 tarihli açılış izin belgesi alındı. İki sınıfta düzenlenen bakımevi, 31 çocuk kapasiteli olarak planlandı ve 25-66 aylık çocuklar kabul ediliyor. Kurumda bir müdür, dört okul öncesi öğretmeni, bir hizmetli ve bir aşçı olmak üzere toplam 7 personel görev yapacak.

Eğitim programları ve hedefler:

Gündüz bakımevinde çocukların çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla çeşitli programlar uygulanacak. Planlanan etkinlikler arasında akıl oyunları, değerler eğitimi, İngilizce, yenilikçi drama, müzik ve ritim çalışmaları, matematik, resim ve sanat etkinlikleri ile okuma yazmaya hazırlık yer alıyor. Ayrıca çocukların sosyalleşmelerine katkı sağlayacak grup etkinlikleri düzenlenecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, açılan merkez aracılığıyla çocukların güvenli ve nitelikli okul öncesi eğitime erişimini artırırken ailelerin bakım yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı açılışta, "Gündüz bakımı evlerimiz çocuklarımızın sadece temel eğitimleri değil, aynı zamanda sevgi, güven ve öz güven duygularını da geliştirebilecekleri bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise törende yaptığı konuşmada, "Bu ülkenin geleceği, gençlerine, çocuklarına iyi eğitim vermeye bağlı. Onların aklını, fikrini, zikrini açık tutarsak ilimle irfanla onları donatırsak kültürel değerlerimizle, inanç değerlerimizle onları bir araya getirirsek bütünleştirirsek o zaman gerçekten bu memlekete faydalı vatandaşlar haline getiririz. Geleceğimizi emin ellere teslim etmiş oluruz. Gözümüz arkada kalmaz. Görevimizi yapmanın huzuruyla ahirete göçeriz. O kadar önemli bir yatırım bu. Kavaklıdere’miz için zaten Büyükşehir Belediyemiz ve MUSKİ’nin sorumluluk alanındaki tüm su, kanalizasyon, yol gibi diğer eksiklerinin de hepsini tamamlamak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR’İN 9’UNCU GÜNDÜZ BAKIMEVİ KAVAKLIDERE’DE AÇILDI