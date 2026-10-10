Kavaklıdere'de traktör devrildi: yaşlı çift olay yerinde hayatını kaybetti

Kavaklıdere'de traktör kazasında iki kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Çayboyu Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kalan çift, olay yerinde hayatını kaybetti.

kaza ve müdahale:

Kaza, saat 13.00 sıralarında gerçekleşti. Sürücü 76 yaşındaki Muammer Hilal'in kullandığı 48 AR 263 plakalı traktör, kontrolün kaybedilmesi sonucu devrildi. Traktörde yolcu olarak bulunan eşi 72 yaşındaki Fikriye Hilal ile birlikte traktörün altında kaldılar.

Vatandaşların kepçe yardımıyla müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan karı koca için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, her iki kişinin de olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

cesetlerin kaldırılması ve soruşturma:

Yaşlı çiftin cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak yetkililerce başlatılan soruşturma devam ediyor.

MUĞLA’NIN KAVAKLIDERE İLÇESİNDE DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN 76 YAŞINDAKİ MUAMMER HİLAL İLE 72 YAŞINDAKİ EŞİ FİKRİYE HİLAL YAŞAMINI YİTİRDİ. ÇAYBOYU MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN KAZADA, KARI KOCANIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ.