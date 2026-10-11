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Kavak'ta araç seyir halindeyken alev aldı; yolcular yara almadan kurtuldu

Kavak'ta seyir halindeyken alev alan 06 DHY 860 plakalı otomobil kısa sürede tamamen yanarken, araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yara almadan kurtuldu.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kavak'ta araç seyir halindeyken alev aldı; yolcular yara almadan kurtuldu

Kavak'ta araç seyir halindeyken alev aldı

Samsun'un Kavak ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, aracın tamamen yanmasına neden oldu. Olay, Samsun-Ankara kara yolu Kazancı mevkisinde meydana geldi. Yozgat'tan Samsun'a misafirliğe dönen Serhat Kılıç idaresindeki 06 DHY 860 plakalı araçta bulunan kişilerin tamamı zamanında dışarı çıkarak yaralanmadan kurtuldu.

olayın gelişimi:

Sürücünün seyir halindeyken araçtan dumanlar yükseldiğini fark etmesi üzerine otomobil yol kenarına çekildi. Araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi kısa sürede araçtan indi ve yangının büyümesini beklemeden uzaklaştı. Olay yerindeki ilk aşamada yolcuların hızlı müdahalesi, can kaybı veya yaralanma yaşanmamasını sağladı.

müdahale ve hasar:

Kısa sürede alevlere teslim olan otomobile, itfaiye ekipleri gelene kadar yangın söndürme tüpüyle ilk müdahale yapıldı. Ancak alevler hızla yayılarak aracı kullanılamaz hale getirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri söndürme ve soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sonrası geriye sadece hurda haline gelmiş bir demir yığını kaldı; hasarın boyutu araç için tam anlamıyla kullanım dışı olduğunu gösteriyor.

Yetkililer ve itfaiye ekipleri, benzer durumlarda sürücülerin güvenli bir mesafeye çekilip derhal yetkililere haber vermesi ve mümkünse yangın söndürme tüpüyle kısa süreli müdahalede bulunmasının önemine dikkat çekti.

SAMSUN’DA SEYİR HALİNDEYKEN YANMAYA BAŞLAYAN OTOMOBİL TAMAMEN YANARAK DEMİR YIĞININA...

SAMSUN’DA SEYİR HALİNDEYKEN YANMAYA BAŞLAYAN OTOMOBİL TAMAMEN YANARAK DEMİR YIĞININA DÖNDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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