Kavak'ta evinde silahla ölü bulunan Levent Gürpınar için soruşturma

olay yeri ve ilk bulgular:

Samsun'un Kavak ilçesi Yaşaroğlu Mahallesi Ildır Sokak'ta saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, yakınlarının silah sesi duyması üzerine eve gittiği öğrenildi.

İkamete giren yakınları, Levent Gürpınar (49)'ı silahla vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ön incelemede, Gürpınar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

aile durumu ve soruşturma:

Edinilen bilgiye göre, Gürpınar evli ve 3 çocuk babasıydı. Olayın ardından Cumhuriyet savcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı ve polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

SAMSUN'UN KAVAK İLÇESİNDE 49 YAŞINDAKİ LEVENT GÜRPINAR, EVİNDE SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU.