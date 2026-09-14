Kavak'ta kavşağın gölgesinde çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Kaza detayları:
Samsun'un Kavak ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kavak merkez istikametinden gelen E.G. yönetimindeki 55 ARC 911 plakalı motosiklet, kavşakta 55 UC 626 plakalı otomobilin arka kapı kısmına çarptı.
Müdahale ve hastaneye kaldırılma:
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.G., kontrol amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İnceleme başlatıldı:
Kaza ile ilgili yetkililerce inceleme başlatıldı.
KAVAK MERKEZ İSTİKAMETİNDEN GELEN E.G. YÖNETİMİNDEKİ 55 ARC 911 PLAKALI MOTOSİKLET, KAVŞAKTA BULUNAN 55 UC 626 PLAKALI OTOMOBİLE ARKA KAPI KISMINDAN ÇARPTI. KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ E.G. YARALANDI.
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