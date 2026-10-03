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Kavak’ta yeni yol ve altyapı yatırımlarını başkan Doğan sahada inceledi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Kavak’ta bin metrelik beton yol ile bin 600 metrelik sıcak asfalt, kaldırım ve parke çalışmalarını yerinde inceledi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Elif Demir

Kavak’ta yeni yol ve altyapı yatırımlarını başkan Doğan sahada inceledi

Başkan Doğan’ın Kavak ziyareti

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Kavak ilçesinde tamamlanan yatırımları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ziyaretler sırasında saha çalışmaları ve ilçe merkezindeki düzenlemelerin son durumu değerlendirildi.

saha incelemesi:

Doğan, Küçük Sanayi Sitesi’nde tamamlanan bin metrelik beton yol çalışmalarını inceledi. Ardından ilçe merkezinde, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde yürütülen bin 600 metrelik sıcak asfalt uygulaması ile kaldırım ve parke taşı çalışmalarının niteliği hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

esnafla görüşme:

İncelemeler kapsamında Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret eden Doğan, burada esnaflarla sohbet ederek taleplerini ve görüşlerini dinledi. Ziyaretler boyunca çalışmanın bölgeye sağlayacağı faydalar ve sürdürülecek hizmetlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Ziyarette AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır da Doğan’a eşlik etti.

BAŞKAN HALİT DOĞAN KAVAK’TA TAMAMLANAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

BAŞKAN HALİT DOĞAN KAVAK’TA TAMAMLANAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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