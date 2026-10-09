Dolar 49,3349 +0,28%
Euro 55,3215 +0,43%
Bist 12.213,58 +0,75%
Altın Gram 6.604,42 +0,16%
EUR/USD 1,1217 +0,16%
Brent Petrol 103,69 -0,57%
--°

kavga sırasında vurulan polis memuru yaşamını yitirdi

Türkoğlu'da alacak-verecek anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü; görevli polis memuru ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 00:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

kavga sırasında vurulan polis memuru yaşamını yitirdi

olay yeri ve gelişimi:

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi’nde, alacak-verecek iddiası üzerine iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda polis memuru Sadullah Orçan ile bir kişi daha silahla yaralandı. Yaralı polis, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklarda ismi Sadullah Orçan olarak geçen polis memuru için valilik açıklamasında Seydullah Orçan ifadesi de yer aldı; her iki kaynaktaki bilgiler çerçevesinde, Orçan’ın Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde görevli olduğu bildirildi.

güvenlik kamerası görüntüleri:

Olay anına ilişkin görüntüler, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde tarafların bir arada bulunduğu anlar, kısa süre içinde çıkan arbede ve ardından ateş edilen silahların sesleri ve atış anları net şekilde yer alıyor. Kamera kayıtları, olayın nasıl geliştiğine dair soruşturmada önemli delil niteliği taşıyor.

soruşturma ve cenaze işlemleri:

Kahramanmaraş Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada olaya ilişkin bir şüphelinin yakalandığını ve adli tahkikatın sürdüğünü bildirdi. Valilik açıklamasında ayrıca, olayın Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi’nde meydana geldiği ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

Hayatını kaybeden polis memuru Orçan’ın cenazesinin yarın Türkoğlu İlçesi Beyoğlu Mahallesi’nde defnedilmesinin beklendiği kaydedildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor; güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleri soruşturmanın merkezinde yer alıyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN TÜRKOĞLU İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA POLİS MEMURU SADULLAH...

KAHRAMANMARAŞ’IN TÜRKOĞLU İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA POLİS MEMURU SADULLAH ORCAN’IN HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAYIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorlu saldırısının ilk duruşması: sanık olayları hatırlamadığını savundu
images

Maltepe enkazında arama: bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
images

Bahçedeki koku izini süren 'Evin' 14 kenevir ve 1 kilo 240 gram esrar buldu
images

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe enkazında arama: bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Bahçedeki koku izini süren 'Evin' 14 kenevir ve 1 kilo 240 gram esrar buldu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Kilis'te rögar kapağına çarpma sonrası motosiklet 28 metre sürüklendi, sürücü ağır yaralandı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı