Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Mersin'in Anamur ilçesinde gece saatlerinde çıkan tartışma, bir kardeşin aracını kullandığı sırada diğerine çarpması ve aracın inşaat temel çukuruna uçmasıyla sonuçlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı; olayda hem sürücü hem de çarpılan kişi yaralandı.

Olayın gelişimi:

İlçeye bağlı Saray Mahallesi Fahri Görgülü Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışmanın ardından araç sürücüsü kavga ettiği şahısların bulunduğu yöne yöneldi. Aracın bir kişiye çarpmasının ardından 16 AGK 276 plakalı araç, bulunduğu noktanın yakınındaki inşaatın temel çukuruna düştü. Yaşanan anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek her iki kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan tespitlerde sürücünün 22 yaşındaki S.S.K. olduğu, çarpılan kişinin ise tartıştığı 29 yaşındaki E.K. olduğu belirlendi. Olayda E.K.'nin yaya olarak bulunduğu sırada S.S.K.'nin kullandığı aracın çarptığı ve birlikte inşaat çukuruna uçtukları kaydedildi.

Soruşturmaya ilişkin işlemlerin Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütüldüğü bildirildi. Olay yerinde güvenlik ve inceleme çalışmaları yapılırken, çukura düşen araç vinç yardımıyla çıkarıldı.

Gelişmeler ve yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgiler soruşturma ve tedavi süreçleri ilerledikçe netlik kazanacak.

İNŞAAT ÇUKURUNA UÇAN ARAÇ İSE VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI.