Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Mersin Anamur'da tartışma sonrası bir kişi, kardeşi E.K.'ye aracıyla çarparak inşaat çukuruna düştü; iki yaralı hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 04:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Mersin'in Anamur ilçesinde gece saatlerinde çıkan tartışma, bir kardeşin aracını kullandığı sırada diğerine çarpması ve aracın inşaat temel çukuruna uçmasıyla sonuçlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı; olayda hem sürücü hem de çarpılan kişi yaralandı.

Olayın gelişimi:

İlçeye bağlı Saray Mahallesi Fahri Görgülü Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışmanın ardından araç sürücüsü kavga ettiği şahısların bulunduğu yöne yöneldi. Aracın bir kişiye çarpmasının ardından 16 AGK 276 plakalı araç, bulunduğu noktanın yakınındaki inşaatın temel çukuruna düştü. Yaşanan anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek her iki kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan tespitlerde sürücünün 22 yaşındaki S.S.K. olduğu, çarpılan kişinin ise tartıştığı 29 yaşındaki E.K. olduğu belirlendi. Olayda E.K.'nin yaya olarak bulunduğu sırada S.S.K.'nin kullandığı aracın çarptığı ve birlikte inşaat çukuruna uçtukları kaydedildi.

Soruşturmaya ilişkin işlemlerin Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütüldüğü bildirildi. Olay yerinde güvenlik ve inceleme çalışmaları yapılırken, çukura düşen araç vinç yardımıyla çıkarıldı.

Gelişmeler ve yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgiler soruşturma ve tedavi süreçleri ilerledikçe netlik kazanacak.

İNŞAAT ÇUKURUNA UÇAN ARAÇ İSE VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI.

İNŞAAT ÇUKURUNA UÇAN ARAÇ İSE VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de kereste fabrikasında talaş briketleme makinesi yangını itfaiye tarafı...
images

Sarıyer'de plakasını gizleyen motosiklet sürücüsü kaçamadı, polis memuru yaralan...
images

Kocasinan'da 'dur' ihtarından kaçan sürücü kaza sonrası 1,28 promille yakalandı
images

Elektrikli bisikletiyle inşaat temelinden düşen 80 yaşındaki adam hayatını kaybe...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de kereste fabrikasında talaş briketleme makinesi yangını itfaiye tarafından kontrol altına alındı

Sarıyer'de plakasını gizleyen motosiklet sürücüsü kaçamadı, polis memuru yaralandı

Hasat dolunayı Taksim semalarında kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kocasinan'da 'dur' ihtarından kaçan sürücü kaza sonrası 1,28 promille yakalandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı