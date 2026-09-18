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Kavgada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Yusuf Buğra Demirci davasında üç sanığa 24’er yıl hapis

7 Temmuz 2025’te Küçükçekmece’de döner bıçağıyla öldürülen 16 yaşındaki Yusuf Buğra Demirci davasında üç suça sürüklenen çocuğa 24’er yıl hapis verildi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 16:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kavgada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Yusuf Buğra Demirci davasında üç sanığa 24’er yıl hapis

Dava kararı:

Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, mahkeme heyeti suça sürüklenen çocuklar A.P.B., U.G. ve Y.T. hakkında ‘iştirak halinde çocuğu kasten öldürme’ suçundan ayrı ayrı 24’er yıl hapis cezası tayin etti. Karar duruşması, basın mensuplarına ve izleyicilere kapalı olarak yapıldı; duruşmada tutuklu sanıklar, mağdur anne-baba ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklardan Y.T. SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Mahkeme, cezaya ilişkin olarak herhangi bir taktiri indirim uygulamadı ve üç sanığın da tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Kararda, suç vasfı olarak iştirak halinde öldürme kabul edilerek üst sınırdan cezalandırma tercih edildi.

İddianame ve otopsi bulguları:

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın 7 Temmuz 2025 tarihinde Yeni Mahalle Sarıkaya Sokak’ta meydana geldiği, mağdurun 16 yaşındaki Yusuf Buğra Demirci olduğu belirtiliyor. İddianamede, olay yerine intikal eden ekiplerin Demirci’nin vücudunda çok sayıda kesici delici alet yaralanması tespit ettiğine yer verildi.

İddianamede ayrıca mağdurun vücudunda 11 kesici delici alet yarası ve 9 kesik yara belirlendiği, otopsi raporunun bazı yaralanmaların öldürücü nitelikte olduğunu ve ölümün kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanması sonucu gelişen iç kanama ve komplikasyonlar nedeniyle meydana geldiğini kaydettiği ifade edildi.

Savcılık araştırmasında, Demirci’nin olay günü suça sürüklenen çocuklarla karşılaştığı; karşılaşmadan yaklaşık 5 saniye sonra kesici delici aletlerle saldırıya uğradığı, yerdeyken defalarca bıçaklandığı ve şüphelilerin olay yerinden kaçtığının tespit edildiği belirtildi. İddianamede sanıklar hakkında ’tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ayrı ayrı 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Mahkeme kararının ardından dosya kapsamı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamı ve hüküm gerekçeleri doğrultusunda soruşturma ve yargılama sürecinin tamamlandığı kaydedildi.

Küçükçekmece’de 16 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 3 sanıklı davada karar: 24’er yıl hapis...

Küçükçekmece’de 16 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 3 sanıklı davada karar: 24’er yıl hapis cezası

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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