Kavganın ardından kıraathaneye molotoflu saldırı: 3 kişi tutuklandı

olay özeti
Hatay'ın Erzin ilçesinde gün içinde yaşanan bir kavganın ardından aynı mahalledeki bir kıraathaneye molotofla saldırı gerçekleştirildi. Olayda yaralanan olmadı, ancak iş yerinde maddi hasar oluştu.
olayın gelişimi:
Emniyet kaynaklarına göre, gün içinde çıkan kavgaya karışan kişilerle ilişkili olarak iki kişi kıraathaneye molotof attı. Saldırı çevrede paniğe yol açtı; iş yeri zarar gördü, çalışan veya müşteriler arasında yaralanma bildirimi yapılmadı.
soruşturma ve adli süreç:
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 2 molotof atanı ve gün içindeki kavgaya karıştığı belirtilen 1 kişiyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HATAY'DA KIRAATHANEYE GERÇEKLEŞTİRİLEN MOLOTOFLU SALDIRIYLA İLGİLİ POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI.
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