Dolar 48,6175 +0,13%
Euro 56,1361 -0,33%
Bist 14.318,81 -1,03%
Altın Gram 6.761,45 -1,89%
EUR/USD 1,1541 -0,52%
Brent Petrol 108,31 +3,54%
--°

Kavşağa hızla giren araç yan taraftaki otomobile çarptı

Aksaray'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen sürücünün kavşağa hızla girmesi sonucu meydana gelen çarpışmada 3 kişi yaralandı, kaza kamerada kaydedildi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 13:51

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 13:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kavşağa hızla giren araç yan taraftaki otomobile çarptı

Hacılar Harmanı Mahallesi'nde kavşak kazası

Aksaray'ın Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesi'ndeki kavşakta meydana gelen çarpışma, bir araç kamerası tarafından anbean kayda geçti. Olayda üç kişi yaralandı.

Kaza anı ve görüntüler:

Görüntülerde, kavşağın yeşil ışık yanmasıyla birlikte bir aracın kontrollü şekilde kavşağa girdiği, aynı anda 12. bulvardan geldiği ve kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen diğer aracın yüksek hızla kavşağa girerek yandan çarptığı görülüyor. Çarpışma sonrası her iki araç da savruldu.

Yaralılar ve inceleme:

Çarpışan araçlardan birinin sürücüsü Serdar U. (24) ve diğer sürücü Eşref Ö. (26), ayrıca 55 ZA 585 plakalı araçta yolcu bulunan Recep Semih A. (24) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı; sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazada bulunan araç plakalarından birinin 68 AEF 148 diğerinin ise 55 ZA 585 olduğu kaydedildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı.

AKSARAY’DA KIRMIZI IŞITA GEÇİP KAVŞAKTAKİ BAŞKA BİR ARACA HIZLA ÇARPAN KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ BİR...

AKSARAY’DA KIRMIZI IŞITA GEÇİP KAVŞAKTAKİ BAŞKA BİR ARACA HIZLA ÇARPAN KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ BİR ARAÇ KAMERASI TARAFINDAN ANBEAN KAYDA GEÇTİ. KAZADA 3 KİŞİ YARALARDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bafra'da trafik uygulamalarını bildiren haberleşme ağı üzerinde 10 gözaltı
images

Ruhsatsız ocakta ölüm: beş kişi adliyeye sevk edildi
images

işçileri taşıyan minibüs karşı şeride geçip ağaca çarptı: 14 yaralı
images

Ağustos operasyonlarında Tekirdağ'da silah, uyuşturucu ve kaçak ürünler ele geçi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hatay’da okullar yeniden sınıflarda: 360 bin öğrenci ders başında

Bafra'da trafik uygulamalarını bildiren haberleşme ağı üzerinde 10 gözaltı

Rumkale'de Fırat kıyısında dragon botlarda ekipler kupalara ulaştı

Akın'dan yeni döneme mesaj: eğitim ülkenin en kalıcı sermayesidir

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi