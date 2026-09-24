Kavşak çarpışması sonrası araç kaldırıma çıktı, berber dükkanına çarparak 5 kişiyi yaraladı

Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde öğle vakti meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı

Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Bilgehan Caddesi'nde saat 12.30'da iki otomobilin çarpışması sonucu savrulan araç kaldırımdaki yayalara çarptı ve bir berber dükkanının camına çarparak durdu. Olayda toplam 5 kişi yaralandı, yaralılardan 2'sinin durumu ağır olarak bildirildi.

olayın seyri:

Edinilen bilgilere göre, 34 FPR 116 plakalı otomobil ile Ordu Caddesi yönünden gelen başka bir otomobil yol kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç kaldırımda bulunan dört kişiye çarptı; bu kişiler arasında bir temizlik görevlisinin de bulunduğu belirtildi. Otomobil daha sonra berber dükkanının camına çarparak durdu.

yaralananlar ve müdahale:

Kaldırımda bulunan dört kişi ile otomobildeki bir kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti; yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

görgü tanıkları ve kayıtlar:

Kaza anı ve aracın kaldırımdakilere çarpma anı, olay yerindeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücüler hakkında soruşturma başlatıldı ve kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Bayrampaşa’da çarpmanın etkisiyle otomobil kaldırımdakilere böyle çarptı: 2’si ağır, 5 yaralı