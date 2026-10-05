Kavşakta birbirine çarpan üç araç: iki kişi yaralandı

Kaza özeti

Samsun'un İlkadım ilçesinde Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki kavşakta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda iki kişi yaralandı.

Kaza yeri ve çarpışma dizilimi:

Edinilen bilgiye göre, 05 ACS 543 plakalı otomobili kullanan Sefa Batmaz, kavşakta 05 AFP 861 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 05 AFP 861 plakalı otomobil, arkasından gelen 55 ANE 094 plakalı cipe çarptı.

Yaralananlar ve müdahale:

Zincirleme kazada sürücü Sefa Batmaz ile 05 AFP 861 plakalı otomobilde bulunan İbrahim Erhem Akyüz yaralandı. Ayağından yaralanan Sefa Batmaz'a ambulansta müdahale edilirken, İbrahim Erhem Akyüz hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İLKADIM İLÇESİNDE ÜÇ ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.