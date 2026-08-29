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Kavşakta çarpışan ev eşyası yüklü kamyonet devrildi

Konya'nın Kulu ilçesi Günahkar Yaylası yakınında kavşakta Ankara'dan Konya'ya giden ev eşyası yüklü kamyonet ile minibüs çarpıştı; şans eseri yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kavşakta çarpışan ev eşyası yüklü kamyonet devrildi

Kavşakta çarpışan ev eşyası yüklü kamyonet devrildi

Kaza yerinde yaşananlar:

Konya'nın Kulu ilçesinde, Konya-Ankara kara yolunda bulunan Günahkar Yaylası yakınlarındaki kavşakta bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Konya istikametine seyir halinde olan ve ev eşyası yüklü olan 34 VA 6088 plakalı kamyonet, kavşakta S.Ö. idaresindeki 42 EH 021 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi ve her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Olay yerine müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kazada şans eseri herhangi bir yaralanma tespit edilmedi. Sürücüler B.A. ve S.Ö.'nün ifadeleri ile olay yerindeki ilk incelemelerin ardından kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Olay, araçlarda oluşan maddi hasar ve devrilen kamyonetin kaldırılmasıyla trafik akışına etkisi değerlendirilecek şekilde sonlandırıldı. Yetkililer, kaza sebepleri ve oluşan hasarın tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE EV EŞYASI YÜKLÜ KAMYONET İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE EV EŞYASI YÜKLÜ KAMYONET İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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