Kavşakta çarpışma anı aracın kamerasında: iki otomobil maddi hasarlı

Kaza yeri ve olayın seyrine ilişkin bilgiler:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Zümrüt Caddesi ile Koza Caddesi'nin kesiştiği kavşakta iki otomobil çarpıştı. Edinilen bilgilere göre, Zümrüt Caddesi üzerinden Koza Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen bir otomobile, aynı cadde üzerinde şehir merkezi istikametine doğru seyir halinde olan başka bir araç çarptı. Çarpışma sonucu her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Görüntü kaydı ve soruşturma:

Kavşağa yakın bir aracın iç kamerası, çarpışma anını anbean kaydetti; görüntülerde çarpışmanın gerçekleştiği an net olarak görülüyor. Olayla ilgili yetkililerden alınan bilgiye göre, kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor ve tarafların beyanlarına göre değerlendirilecek. Kazada yaralanma veya can kaybı bildirimi yapılmadı.

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