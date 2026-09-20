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Kavşakta çarpışma anı aracın kamerasında: iki otomobil maddi hasarlı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Zümrüt Caddesi ile Koza Caddesi kavşağında iki otomobil çarpıştı; olayda yalnızca maddi hasar oluştu ve çarpışma anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kavşakta çarpışma anı aracın kamerasında: iki otomobil maddi hasarlı

Kaza yeri ve olayın seyrine ilişkin bilgiler:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Zümrüt Caddesi ile Koza Caddesi'nin kesiştiği kavşakta iki otomobil çarpıştı. Edinilen bilgilere göre, Zümrüt Caddesi üzerinden Koza Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen bir otomobile, aynı cadde üzerinde şehir merkezi istikametine doğru seyir halinde olan başka bir araç çarptı. Çarpışma sonucu her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Görüntü kaydı ve soruşturma:

Kavşağa yakın bir aracın iç kamerası, çarpışma anını anbean kaydetti; görüntülerde çarpışmanın gerçekleştiği an net olarak görülüyor. Olayla ilgili yetkililerden alınan bilgiye göre, kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor ve tarafların beyanlarına göre değerlendirilecek. Kazada yaralanma veya can kaybı bildirimi yapılmadı.

ESKİŞEHİR&#039;İN ODUNPAZARI İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

ESKİŞEHİR'İN ODUNPAZARI İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ARAÇLARDA MADDİ HASAR OLUŞTU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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