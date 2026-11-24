Kaza raporu
Hatay'ın Antakya - Reyhanlı yolu Canbolat Mahallesi kavşağında seyir halindeki bir traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çarpışma etkisiyle traktör ikiye bölündü ve traktör sürücüsü yaralandı.
olay anında ve ilk müdahale:
Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
soruşturma ve ilerleyen süreç:
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; çarpışmanın nedenleri ve sorumluluk tespiti için olay yerinde ve çevresinde çalışma yapılıyor.
HATAY'DA KAMYONETLE ÇARPIŞARAK İKİYE BÖLÜNEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.
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