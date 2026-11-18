Kaza ve müdahale:

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Yeni Sanayi Kavşağı'nda bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sürücünün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Görüntüler ve soruşturma:

Kazaya ait anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çarpışma anı ile vatandaşların yaralı sürücüye yardım ettiği anlar yer alıyor.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olayın oluş nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturma sürüyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.