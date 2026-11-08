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Kavşakta çarpışma hayatı durdurdu, ekipler yola saçılan ekmekleri tek tek topladı

Karaman'da kontrolsüz kavşakta otomobil ile çarpışan hafif ticari araç yan yatınca 4 kişi yaralandı; polis yola saçılan ekmekleri tek tek topladı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 13:31

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 13:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kavşakta çarpışma hayatı durdurdu, ekipler yola saçılan ekmekleri tek tek topladı

Kazada dört kişi yaralandı

Karaman’ın Zembilli Ali Efendi Mahallesi 768. Sokak üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada, bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. H.S. idaresindeki 70 EV 182 plakalı Seat marka otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 CAT 56 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç yan yatarak devrildi, otomobil ise yol kenarındaki telefon direğine çarparak durabildi.

Kurtarma ve sağlık müdahalesi:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta bulunan sürücü ile birlikte toplam dört kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekiplerin dikkati: yola saçılan ekmekler toplandı:

Kazanın ardından devrilen hafif ticari araçtan yola saçılan ekmekler, trafik güvenliği ve israfın önlenmesi amacıyla polis ekipleri tarafından araçların altında ezilmemesi için tek tek toplandı ve poşetlere konuldu. Olay yerindeki çalışma trafik akışı güvenli şekilde sağlanarak sürdürüldü.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma ve tahkikat başlatıldı; kaza nedenlerinin tespiti için görgü tutanakları ve araç hasar tespitleri yapılıyor.

KARAMAN’DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞTIKTAN SONRA YAN YATAN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 4 KİŞİ...

KARAMAN’DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞTIKTAN SONRA YAN YATAN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 4 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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