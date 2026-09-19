Kavşakta çarpışma: Kıbrıs gazisi hafif yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde, Alparslan Mahallesi Ankara Caddesi'nde saat 11.00 civarında iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan biri 07 LSS 99 plakalı, diğeri ise 34 GGF 021 plakalı otomobildi. Sürücülerden biri S.Ş., diğer sürücü ise 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Üçler Şimşek olarak kaydedildi.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan gazi Üçler Şimşek'e olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Yetkililerin ziyareti ve soruşturma:

Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, kazanın ardından hastaneye giderek Üçler Şimşek'i ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA KIBRIS GAZİSİ ÜÇLER ŞİMŞEK HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.