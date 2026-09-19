Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Kavşakta çarpışma: Kıbrıs gazisi hafif yaralandı

Alparslan Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki kavşakta saat 11.00'de iki otomobil çarpıştı; 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Üçler Şimşek hafif yaralandı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kavşakta çarpışma: Kıbrıs gazisi hafif yaralandı

Kavşakta çarpışma: Kıbrıs gazisi hafif yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde, Alparslan Mahallesi Ankara Caddesi'nde saat 11.00 civarında iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan biri 07 LSS 99 plakalı, diğeri ise 34 GGF 021 plakalı otomobildi. Sürücülerden biri S.Ş., diğer sürücü ise 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Üçler Şimşek olarak kaydedildi.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan gazi Üçler Şimşek'e olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Yetkililerin ziyareti ve soruşturma:

Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, kazanın ardından hastaneye giderek Üçler Şimşek'i ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA KIBRIS...

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA KIBRIS GAZİSİ ÜÇLER ŞİMŞEK HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eşinin ağır yaralığına aldırmadan sigaralarını almaya çalıştı
images

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef ol...
images

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı
images

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eşinin ağır yaralığına aldırmadan sigaralarını almaya çalıştı

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı