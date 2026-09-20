Kavşakta çarpışma: kırmızı ışık ihlali iki kişiyi yaraladı

Kastamonu Doğu Çevreyolu Tosya kavşağında kaza:

Kastamonu'da Doğu Çevreyolu Tosya karayolu kavşağında meydana gelen kazada, M.İ. idaresindeki 48 BAG 835 plakalı Volkswagen marka cip ile C.A. yönetimindeki 37 ADB 992 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucunda araçlarda bulunan iki kişi yaralandı.

Yaralıların müdahalesi ve hastane sevki:

Olay yerine yapılan ihbar üzerine 112 acil çağrı merkezi ekipleri sevk edildi. Sağlık ve polis ekiplerinin intikalinin ardından sahada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedaviye alındı.

Soruşturma ve idari işlem:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan ön tespitlerde cip sürücüsü M.İ.'nin kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlendi; M.İ.'nin sürücü belgesine iki ay süreyle el konuldu. Olayla ilgili soruşturma ve raporlama işlemleri devam ediyor.

Cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı