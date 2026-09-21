Kavşakta çarpışma: Sivas'ta iki otomobilde 4 kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Sivas'ın Ulaş ilçesi Bostankaya mevkiinde meydana gelen kazada, Sivas'tan Ulaş istikametine seyir halinde olan U.K. (35) yönetimindeki 58 ADZ 696 plakalı Peugeot ile tali yoldan çıkan A.A. (55) idaresindeki 58 AGZ 664 plakalı Fiat çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüleriyle birlikte toplamda 4 kişi yaralandı; yaralananlar arasında S.Ş. (43), M.K. (52) ve M.Ö. (55) bulunuyor.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve yaralılar Ulaş ile Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı; süreç devam ediyor.

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