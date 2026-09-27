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Kavşakta çarpışma sonrası pikap karşı şeride geçerken otomobil devrildi

Sümer Mahallesi kavşağında pikap ile otomobil çarpıştı; araçlar savruldu, otomobil inşaat alanına devrildi, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kavşakta çarpışma sonrası pikap karşı şeride geçerken otomobil devrildi

Kavşakta çarpışma sonrası pikap karşı şeride geçerken otomobil devrildi

Karaman'da Sümer Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerindeki bir kavşakta meydana gelen kazada, pikap ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, otomobil yol kenarındaki inşaat alanına devrildi.

Kaza yeri ve araçların durumu:

Edinilen bilgilere göre, 70 AAJ 850 plakalı Nissan marka pikap, sürücüsü Arif Ö. (74) idaresindeyken kavşakta 70 BH 894 plakalı Skoda ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle pikap karşı şeride savrulurken, Skoda yol kenarındaki inşaat alanına devrildi ve araçlarda önemli hasar oluştu.

Yaralıların müdahalesi ve soruşturma:

Kazada otomobil sürücüsü Muhammet Ali T. (20) ile pikapta yolcu olarak bulunan Emine Ö. (66) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili tahkikat başlattı ve olay yerinde inceleme yaptı.

Kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturma sürüyor; yetkililer görgü tanıklarının ifadelerine ve olay yerindeki bulgulara dayanarak hasar ve çarpışma açılarını değerlendiriyor.

KARAMAN’DA PİKAP İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

KARAMAN’DA PİKAP İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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